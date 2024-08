Samsung sta proseguendo con i suoi test della One UI 7.0, nonostante il rinvio dell’avvio del programma beta di cui abbiamo parlato ieri: oltre a Galaxy A55 5G, il produttore sta coinvolgendo altri modelli di fascia media con diversi firmware basati su Android 15, come sembrano dimostrare i passaggi su Geekbench.

One UI 7 in test sulla fascia media Samsung

Il debutto del programma beta della One UI 7.0 per la serie Galaxy S24 potrà anche essere stato rimandato, ma questo non significa che Samsung non stia proseguendo con lo sviluppo. Visto che la nuova release è prevista per decine e decine di modelli, tra fascia premium, alta, media e bassa, non sorprende vedere spuntare su Geekbench altri smartphone apparentemente dotati di Android 15.

Ieri abbiamo visto un firmware di test per Galaxy A55 sui server del produttore, mentre oggi abbiamo indizi sui test che coinvolgono Galaxy A54 5G, Galaxy A53 5G e Galaxy A73 5G, anche se siamo sicuri che non si tratti degli unici. I benchmark che possiamo vedere qui sotto, segnalati da un attento utente X, arrivano anche a date dello scorso giugno, segno di come il produttore sia al lavoro sullo sviluppo già da un po’.

La cosa non dovrebbe sorprendere, considerando il tanto lavoro che richiede il rilascio di una nuova versione stabile e i parecchi cambiamenti che dovremmo vedere con la prossima release (tra animazioni, rinnovamenti a quick settings e al design, icone e tanto altro). Giusto qualche giorno fa abbiamo parlato del possibile arrivo di alcune funzioni Galaxy AI sulla fascia media e quindi sulla serie Galaxy A, ma riteniamo improbabile che vedremo qualcosa su Galaxy A54, Galaxy A53 e Galaxy A73, ossia su modelli dell’anno scorso o di quello ancora precedente.

Non è detto che per questo si dovrà attendere il rilascio della One UI 7.0, ma del resto a quanto pare anche per gli aggiornamenti basati sulla One UI 6.1.1 potremmo dover attendere più del previsto. Siamo sicuri che torneremo presto a parlarne, quindi continuate a seguirci. Il vostro smartphone Samsung è nella lista dei modelli che riceveranno Android 15?