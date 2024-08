Nel corso dell’ultimo anno abbiamo assistito ad un vero e proprio boom delle console portatili con sistema operativo Android, come nel caso di AYN Odin 2 e Ayaneo Pocket S. La stessa compagnia Ayaneo è recentemente riuscita nell’intento di realizzare dei veri e propri GameBoy con sistema operativo Android e dopo averli annunciati, i nuovi dispositivi sono finalmente disponibili al preordine: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Ayaneo Pocket DMG e Pocket Micro: specifiche tecniche e prezzi

Partiamo prima di tutto da Ayaneo Pocket DMG: si tratta di una console portatile verticale, che richiama a tutti gli effetti il design dello storico Game Boy di Nintendo. La console offre un display OLED da 3,92 pollici, con risoluzione 1240 x 1080 pixel e un picco di luminosità pari a 500 nit. La cosa più sorprendente di Ayaneo Pocket DMG è sicuramente rappresentata dal suo processore, ovvero Snapdragon G3x Gen 2, lo stesso montato all’interno di Ayaneo Pocket S.

Quattro sono le configurazioni disponibili in questo caso, partendo dal modello base con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, fino ad arrivare al modello più potenziato, da 16 GB di RAM e ben 1 TB di memoria interna per l’archiviazione. È perfino presente uno slot per microSD, nel caso in cui l’utente abbia necessità di maggiore spazio.

Novità in questo caso anche per i controlli: oltre ai classici D-Pad e i bottoni ABXY visti su ogni console, Ayaneo Pocket DMG presenta un joystick Hall Sensing, che permette nello specifico di sfruttare i comandi touch, risultando molto utile per navigare all’interno dell’interfaccia della console in questione. Ottima anche l’autonomia, garantita da una batteria da ben 6000 mAh di capacità. La console sarà disponibile rispettivamente nelle colorazioni Arctic Black, Moon White e Retro Color.

Nel caso in cui preferiate un’impostazione orizzontale è poi il turno di Ayaneo Pocket Micro, che si ispira al design del Game Boy Micro, rivisitazione in miniatura del Game Boy Advance lanciato originariamente da Nintendo nel 2005. La console di Ayaneo presenta in questo caso un display IPS da 3,5 pollici di diagonale, con risoluzione da 960 x 640 pixel, con un aspect ratio 3:2 che consente una perfetta emulazione del Game Boy Advance. In questo caso il D-Pad e i bottoni ABXY sono leggermente incavati, richiamando a gran voce il design dell’originale Game Boy Micro.

Il dispositivo monta un chip Mediatek Helio G99, lo stesso processore presente all’interno di Samsung Galaxy Tab A9 e Tecno Canon 20 Pro. La batteria presenta una capacità di 2600 mAh, che consente di ottenere un’autonomia massima pari a più di 6 ore. Ayaneo Pocket Micro sarà disponibile nelle colorazioni Obsidian Black, Charm Red e Vintage Grey.

Terminiamo infine con il listino prezzi di entrambi i modelli. Partendo Ayaneo Pocket DMG, la console sarà disponibile rispettivamente nelle seguenti configurazioni, che vi riportiamo qui di seguito:

8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna: 449 dollari

12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna: 529 dollari

16 GB di RAM e 512 GB di memoria intern: 609 dollari

16 GB di RAM e 1 TB di memoria interna: 699 dollari

Tutte le configurazioni saranno disponibili nelle tre colorazioni, eccezion fatta per l’ultima che sarà in vendita nell’edizione limitata con colorazione Retro Color. Possibilità di scelta leggermente più limitate per Ayaneo Pocket Micro, che presenta solo due possibili configurazioni decisamente più economiche:

6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna: 219 dollari

8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna: 249 dollari

Ad oggi non conosciamo una data d’uscita precisa per entrambi i modelli: Ayaneo stima infatti l’arrivo sul mercato di Pocket Micro per il mese di settembre, mentre per Pocket DMG sarà necessario aspettare fino alla fine di ottobre. Non ci resta dunque che attendere ulteriori informazioni in merito da parte della compagnia, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane.