Volete acquistare un nuovo smartphone Android e spendere poco, magari intorno ai 150 euro, senza rinunciare a un prodotto valido? Allora fareste bene a dare un’occhiata su Amazon, perché c’è Motorola Moto G54 5G in offerta nella versione più intrigante: vediamo come approfittarne subito.

Motorola Moto G54 5G 12-256 GB in super offerta su Amazon

Motorola Moto G54 5G è uno smartphone di fascia medio-bassa lanciato sul mercato italiano lo scorso settembre nella versione 8-128 GB, ma nel mese di gennaio su Amazon è sbarcata una versione “potenziata”, dotata di 12 GB di RAM e di 256 GB di memoria interna. A sfruttare queste ultime c’è il SoC MediaTek Dimensity 7020 a 6 nm con CPU octa-core, mentre a livello di connettività non mancano 5G dual SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e porta USB Type-C.

Il display è un IPS LCD da 6,5 pollici di diagonale, con risoluzione Full-HD+, refresh rate fino a 120 Hz e foro per la fotocamera anteriore. Questa vede un sensore da 16 MP, mentre posteriormente è presente una doppia fotocamera con sensore principale da 50 MP (con OIS) e sensore ultra-grandangolare da 8 MP. La batteria risulta uno dei punti di forza: a bordo trovano spazio 5000 mAh, compatibili con la ricarica rapida cablata Turbo Power da 30 W. Lo smartphone ha debuttato con Android 13, ma durante la primavera ha accolto l’aggiornamento ad Android 14.

Motorola Moto G54 5G è stato lanciato al prezzo consigliato di 229,90 euro (8-128 GB) e 249,90 euro (12-256 GB), ma in queste ore potete acquistare quest’ultima versione con uno sconto interessante: lo smartphone è disponibile in offerta su Amazon a 156,54 euro nella colorazione Midnight Blue (con consegna in un giorno se siete abbonati Amazon Prime con indirizzo compatibile). Se siete interessati potete seguire il link qui in basso, mentre in fondo potete consultare la nostra recensione per fugare eventuali dubbi.