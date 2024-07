La serie Realme 13 Pro, che include rispettivamente i modelli Realme 13 Pro e Realme 13 Pro+ è finalmente ufficiale e si appresta ad essere disponibile in un primo momento per il mercato indiano: scopriamone dunque tutte le principali specifiche tecniche e i relativi prezzi ufficiali specifici per questo mercato.

Serie Realme 13 Pro: ecco le specifiche tecniche

I nuovi modelli saranno a tutti gli effetti i successori di Realme 12 Pro e Realme 12 Pro+, usciti lo scorso gennaio in India, e successivamente a marzo per il mercato occidentale. Nonostante la recente uscita dei precedenti modelli, entrambi gli smartphone presentano significativi miglioramenti nelle loro specifiche tecniche. Partiamo innanzitutto dall’autonomia, dove troveremo in particolare una batteria da 5200 mAh di capacità, accompagnata dal supporto alla ricarica rapida da 80W di potenza, contro i 5000 mAh del precedente modello. Stesso processore condiviso tra i due modelli: parliamo in questo caso del chip Snapdragon 7 Gen 2.

Iniziamo dal modello Pro+, che rappresenta a tutti gli effetti l’offerta “Premium” della nuova serie, presentando un display OLED da 6,7 pollici di diagonale e risoluzione Full-HD+, con una frequenza d’aggiornamento da 120 Hz e un picco di luminosità da 2000 nit.

Il comparto fotocamere presenta un sensore Sony LYT-701 da 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine, un sensore periscopico Sony LYT-600 e un obiettivo per foto a campo largo da 8 megapixel. Nel caso della fotocamera anteriore troviamo invece un sensore da 32 megapixel. Arrivano anche nuove funzionalità garantite dall’intelligenza artificiale come AI Smart Removal, che consente di rimuovere selettivamente gli oggetti non desiderati dalle foto. Lo smartphone monta al suo interno il sistema operativo realme UI 5.0, basato su Android 14.

Passando poi al modello standard troviamo gran parte delle specifiche tecniche sopracitate per il display e la capacità della batteria, con un significativo abbassamento per la funzionalità di ricarica rapida a 45W in questo caso. Assente in questo caso anche il sensore periscopico, esclusiva del modello Pro+.

Realme 13 Pro: il listino prezzi ufficiale

Entrambi i modelli della serie Realme 13 Pro saranno disponibili in tre rispettive varianti, con diversi tagli di memoria che vi riportiamo qui di seguito, con i relativi prezzi riservati al mercato indiano: è dunque lecito aspettarsi un prezzo presumibilmente superiore per il mercato occidentale, nonostante al momento non siano state rilasciate ulteriori informazioni a riguardo.

Per il modello base di Realme 13 Pro avremo:

8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna: 26999 rupie indiane (circa 297 euro)

12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna: 28999 rupie indiane (circa 319 euro)

12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna: 31999 rupie indiane (circa 352 euro)

Passiamo poi a Realme 13 Pro+, che sarà disponibile in queste configurazioni:

8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna: 32999 rupie indiane (circa 363 euro)

12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna: 34999 rupie indiane (circa 385 euro)

12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna: 36999 rupie indiane (circa 352 euro)

Realme 13 Pro sarà disponibile rispettivamente nelle colorazioni Monet Purple, Monet Gold e Emerald Green. Al contrario, Realme 13 Pro+ presenterà unicamente le colorazioni Monet Gold ed Emerald Green.

La vendita di Realme 13 Pro comincerà in India a partire dal prossimo 6 agosto, attraverso il sito ufficiale della compagnia, Flipkart e gli altri principali canali di rivendita. Al momento non conosciamo nessun dettaglio in merito all’uscita sul mercato occidentale: non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti da parte di Realme, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.