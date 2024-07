L’apertura di Android come piattaforma rappresenta allo stesso tempo uno dei punti di forza di questo OS e un rischio per la sicurezza: la possibilità per gli utenti di installare applicazioni da fonti esterne al Google Play Store e ROM personalizzate è un aspetto che genera preoccupazioni in tanti sviluppatori di app, che non sanno se fidarsi di ciò che comunicano altre applicazioni o persino lo stesso sistema operativo.

Ed è proprio per tale motivo che è stata realizzata Play Integrity, un’API che gli sviluppatori possono sfruttare per garantire che le loro applicazioni vengano eseguite soltanto su dispositivi Android “genuini”.

Ma dato che sempre più applicazioni impongono i controlli dell’API Play Integrity, i creatori di ROM personalizzate stanno andando incontro a crescenti grattacapi.

Play Integrity e i problemi con le ROM custom

Un problema recente è stato riscontrato con l’app di autenticazione multifattoriale Authy, che da poco ha introdotto i controlli Play Integrity, con conseguenti malfunzionamenti riscontrati dagli utenti di GrapheneOS.

Su X la questione è stata affrontata nelle scorse ore dal community manager di GrapheneOS, il quale ha sostenuto che il sistema Play Integrity viene usato in modo scorretto, chiedendo a Shawn Willden di Google (si occupa di sicurezza Android) di trovare una soluzione.

In sostanza, a dire del community manager di GrapheneOS, al momento la posizione di Play Integrity è di quasi totale sfiducia nei confronti di tutti i sistemi operativi non ufficiali e ciò mortifica il ruolo delle ROM personalizzate, rendendo il loro utilizzo molto più complicato.

E se si considera che queste ROM hanno un pubblico non molto ampio, probabilmente gli sforzi necessari per ottenere la relativa certificazione da parte di Google e la conseguente fiducia di Play Integrity richiedono degli investimenti a dir poco esagerati. In sostanza, il gioco non vale la candela.

Ad ogni modo, il dibattito è ancora aperto ma sono in tanti a ritenere che di questo passo il modding finirà per essere sacrificato in favore della sicurezza.