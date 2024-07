Xiaomi rientra tra i produttori di smartphone Android che garantiscono agli utenti un lungo supporto software per i propri device ma ovviamente tutto ha una fine e, quindi, dopo un certo numero di anni i vari smartphone e tablet vengono via via messi da parte.

Di recente il team del colosso cinese ha ampliato la sua lista End-of-Life (EOL), terminando il supporto software per oltre una decina di smartphone, alcuni dei quali particolarmente popolari.

Fine del supporto software per tanti modelli di Xiaomi, Redmi e POCO

Tra gli smartphone per i quali è in programma la fine del periodo di supporto software vi sono modelli di Xiaomi, Redmi e POCO. Ecco l’elenco completo:

Xiaomi

Xiaomi Mi 10S (Cina)

Xiaomi Mi 10 Pro (EEA, Global, Cina)

Xiaomi Mi 10 (TR, ID, EEA, IN, EN, Global, Cina)

Xiaomi Mi 10 Ultra (Cina)

Xiaomi Mi 11 Lite 5G (Giappone)

Redmi

Redmi Note 10 Pro (ID, EEA, Global)

Redmi Note 10 (TR)

Redmi Note 10 5G (TW, TR)

Redmi Note 10T (EN)

Redmi Note 8 (2021) (EEA, EN)

POCO

POCO M3 Pro 5G (EN, TR)

Questa decisione implica che i dispositivi interessati non riceveranno più aggiornamenti software regolari e ciò comprende nuove funzionalità, correzioni di bug o patch di sicurezza essenziali che proteggono da vulnerabilità e malware.

A questo punto i possessori dei dispositivi inclusi nell’elenco EoL devono scegliere se continuare a usare i loro attuali device con la consapevolezza che potrebbero andare incontro a vulnerabilità di sicurezza o problemi di compatibilità con le app più recenti oppure prendere in considerazione l’aggiornamento a un modello più recente, così da poter contare su un supporto software e una sicurezza continui.