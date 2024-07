Nelle scorse settimane è stato lanciato POCO M6, smartphone che è già arrivato anche nel nostro Paese e adesso il popolare produttore asiatico si prepara ad un altro modello della stessa serie: stiamo parlando di POCO M6+ 5G.

In attesa della sua presentazione ufficiale, in Rete sono state pubblicate alcune immagini che ci mostrano quello che dovrebbe essere il suo design, accompagnate anche dalle presunte principali caratteristiche (il condizionale è d’obbligo, non essendovi faranzie di attendibilità).

Cosa possiamo aspettarci da POCO M6+ 5G

Tra le principali caratteristiche di POCO M6+ 5G non dovrebbero mancare un display LCD da 6,79 pollici con refresh rate a 120 Hz e i lati piatti e un processore Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2.

Per quanto riguarda la memoria, il nuovo smartphone di fascia media di POCO dovrebbe arrivare sul mercato con 6 GB o 8 GB di RAM e con 128 GB di memoria di archiviazione (UFS 2.2).

Passando al comparto imaging, frontalmente POCO M6+ 5G dovrebbe vantare una fotocamera da 13 megapixel dedicata ai selfie e alle videochiamate (in un foro in alto al centro del display) mentre sulla parte posteriore dovrebbe trovare spazio una doppia fotocamera con un sensore primario da 108 megapixel e un sensore secondario da 2 megapixel (con un posizionamento verticale nell’angolo in alto a sinistra e un flash LED che fuoriesce dalla scocca).

Tra le altre caratteristiche di POCO M6+ 5G non dovrebbero mancare una scocca resistente a polvere ed acqua (con certificazione IP53), un sensore laterale per il riconoscimento delle impronte digitali, il supporto Dual SIM, un ingresso jack audio da 3,5 mm, una batteria da 5.030 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 33 W) e Android 14 con interfaccia HyperOS.

Previous Next Fullscreen

In sostanza, rispetto al modello “base” la differenza principale è rappresentata dalla CPU (quello smartphone è animato da un processore MediaTek Helio G91-Ultra).

In India POCO M6+ 5G dovrebbe essere lanciato in tre colorazioni (viola, nera e argento) ad un prezzo pari, al cambio, a circa 150 euro per la versione 6/128 GB e circa 165 euro per la versione 8/128 GB. Restiamo in attesa di informazioni ufficiali per scoprire se arriverà anche in Italia.

* * * Nell’immagine di copertina POCO M6