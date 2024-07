Xiaomi si prepara a lanciare il nuovo Redmi Pad SE 8.7, previsto per il 29 luglio in India. Qualche giorno fa abbiamo anticipato alcuni dettagli, e ora possiamo svelarvi ulteriori caratteristiche, grazie ad alcuni dettagli trapelati. Il nuovo tablet di casa Xiaomi si distingue per il suo formato compatto, con uno schermo LCD da 8.7 pollici, con risoluzione HD (800 x 1.340 pixel).

Il Redmi Pad SE 8.7 sarà equipaggiato con il processore Helio G99, che promette prestazioni fluide sia per quanto riguarda il multitasking che per le classiche attività quotidiane. Memoria RAM di 4 GB ed uno storage interno in due opzioni: 64 GB o 128 GB (espandibili tramite microSD fino a 2 TB).

Lato fotografia, invece, il tablet avrà una fotocamera principale da 8 MP ed una fotocamera frontale da 5 MP, utile per videochiamate e selfie di qualità discreta. La batteria, con una capacità di 6.650 mAh, garantirà una durata piuttosto lunga, supportata dalla ricarica rapida da 18W.

Il Redmi Pad SE 8.7 porterà con se con Android 14, molto probabilmente personalizzato con l’interfaccia Xiaomi Hyper OS. Il tablet sarà dotato di Bluetooth 5.3 per connessioni veloci e stabili, una porta USB-C per la ricarica e il trasferimento di dati, e un jack per cuffie da 3,5 mm per chi ama gli auricolari tradizionali.

Le dimensioni del tablet sono 211.58 x 125.48 x 8.8 mm e con un peso di 373 grammi sarà sicuramente comodo da trasportare ed utilizzare. Il prezzo riportato nei dettagli, per la versione Wi-Fi da 4 GB + 128 GB, sarà di circa 169 euro.