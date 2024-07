Qualche giorno fa, con lo scopo di fornire un’alternativa sul mercato a prodotti come Samsung Galaxy Z Flip6, Motorola Razr 50 Ultra e non solo, il colosso cinese ha presentato il suo primo smartphone pieghevole a conchiglia Xiaomi MIX Flip.

In occasione dell’evento di presentazione non sono state fornite informazioni circa l’eventuale disponibilità del dispositivo fuori dalla Cina ma, nei giorni successivi, sono iniziate a circolare le prime indiscrezioni sul web che volevano lo smartphone arrivare, in futuro, anche sui mercati internazionali.

Nelle ultime ore però, due testate giornalistiche bulgare hanno riportato (qui e qui) interessanti notizie diffuse durante un evento tenuto dal country manager di Xiaomi Bulgaria; scopriamo qualcosa in più.

Xiaomi MIX Flip sarà disponibile anche in Europa: il prezzo

Come anticipato in apertura, in seguito all’evento di presentazione del nuovo Xiaomi MIX Flip non avevamo indicazioni certe circa la disponibilità del nuovo smartphone pieghevole a conchiglia del colosso cinese per i mercati internazionali, tuttavia, nuove informazioni ci permettono di farci un’idea dei piani dell’azienda.

Prima di continuare ricapitoliamo brevemente quelle che sono le principali specifiche tecniche dello smartphone in questione (qui potete prendere visione della scheda tecnica completa):

display esterno AMOLED da 4,01 pollici a risoluzione 1,5K con refresh rate fino a 120 Hz

display interno AMOLED da 6,86 pollici a risoluzione 2K+ con refresh rate fino a 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

12 o 16 GB di RAM LPDDR5X e 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna UFS 4.0

tripla fotocamera posteriore Leica con sensore principale da 50 MP (f/1.7, OIS), sensore ultra-grandangolare da 32 MP (f/2.2, 21 mm) e teleobiettivo da 50 MP (f/2.0, 47 mm)

fotocamera anteriore 32 MP

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, porta USB Type-C

certificazione IPX8, lettore d’impronte digitali laterale

batteria da 4780 mAh con ricarica rapida cablata da 67 W

sistema operativo: HyperOS con Android 14

dimensioni e peso: 83,5 x 74,02 x 15,99/16,19 mm (piegato), 167,5 x 74,02 x 7,8 mm (aperto), 190/192 g

Xiaomi MIX Flip è disponibile in Cina in tre differenti colorazioni e in altrettante varianti che si contraddistinguono tra loro per quantitativo di RAM e memoria interna, nello specifico:

Xiaomi MIX Flip (White, Black, Purple ed edizioni in fibra composita) 12-256 GB a 5999 yuan (circa 758 euro) 12-512 GB a 6499 yuan (circa 821 euro) 16 GB – 1 TB a 7299 yuan (circa 922 euro)



Come sempre sappiamo bene che con l’arrivo sui mercati internazionali i prezzi variano considerevolmente e infatti, secondo quanto condiviso, Xiaomi MIX Flip sarà inizialmente disponibile in cinque mercati dell’Europa centrale e orientale a partire dalla seconda metà di agosto, ad un prezzo di circa 1.300 euro.

Al momento non ci sono informazioni maggiori, non è dato sapere quali siano gli altri mercati in questione oltre a quello bulgaro così come non si sa quali varianti verranno commercializzate nel Vecchio Continente, bisognerà quindi attendere per saperne di più.