Torniamo ad occuparci di Google TV Streamer, ossia un nuovo dispositivo che il colosso di Mountain View dovrebbe presto lanciare con l’obiettivo di prendere il posto di Google Chromecast con Google TV (o di rappresentare un’alternativa ad esso).

Se per anni i dispositivi di streaming multimediale di Google sono stati costituiti da piccoli modelli simili a dongle, facili da installare e da nascondere dietro la televisione, pare che il colosso statunitense abbia deciso di cambiare approccio, lanciando un dispositivo da appoggio, di dimensioni più generose e, allo stesso tempo, capace di alzare l’asticella delle prestazioni.

Nuove informazioni sulle caratteristiche di Google TV Streamer

Il form factor di Google TV Streamer consentirà a questo dispositivo di offrire agli utenti non solo più potenza ma anche un maggior quantitativo di porte e nuove conferme in tal senso arrivano dal database dell’FCC, l’ente statunitense che si occupa di telecomunicazioni, nel quale è apparso un dispositivo sotto il marchio Quanta Computer (lo stesso usato per Pixelbook, Pixel Slate e Pixelbook Go) contraddistinto dalla sigla GRS6B.

Descritto come dispositivo wireless, il setup di prova prevede la connessione a un televisore tramite cavo HDMI, mentre vengono mostrati anche cavi Ethernet e USB.

Questo dispositivo esegue Android, in quanto durante il processo di test è stato utilizzato “adb” (Android Debug Bridge).

Per quanto riguarda le connessioni radio, tale device può contare sui seguenti standard:

Bluetooth

Wi-Fi 2.4GHz 802.11b/g/n

Wi-Fi 5GHz 802.11a/n/ac

Thread

Lo standard Thread dovrebbe consentire a Google TV Streamer di comunicare direttamente con dispositivi smart home compatibili (per esempio, potrebbe essere possibile impartire un comando Google Assistant con il telecomando vocale).

Resta da capire se Google TV Streamer sarà lanciato già il prossimo mese insieme agli smartphone della serie Google Pixel 9 e se arriverà subito anche in Europa.