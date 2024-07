La scorsa settimana è emerso che Samsung era al lavoro su una nuova importante funzionalità per i suoi smartwatch e nelle ultime ore il colosso coreano ha confermato in via ufficiale questa importante novità.

Il produttore ci ha tenuto a ribadire di essere impegnato da anni nell’innovazione della salute digitale, in modo da poter aiutare a semplificare il benessere, riunendo con i suoi device approfondimenti e metriche che possano offrire agli utenti un’esperienza più efficace e ciò ha come protagonista BioActive Sensor.

Ebbene, Samsung ha deciso che è arrivato il momento di alzare l’asticella e ha presentato la nuova versione di BioActive Sensor, che farà il suo esordio sulla serie Samsung Galaxy Watch7 (dovrebbe essere annunciata domani).

Arriva il nuovo Samsung BioActive Sensor

Così com’è stato spiegato dal colosso coreano, il nuovo sensore è pensato per offrire agli utenti esperienze di salute migliori e ancora più precise, ciò attraverso tre importanti modifiche: il miglioramento delle prestazioni dei fotodiodi che ricevono la luce, l’aggiunta di colori dei LED e una loro migliore disposizione sul sensore.

A dire del produttore, il nuovo BioActive Sensor è in grado di garantire notevoli miglioramenti per quanto riguarda la precisione della misurazione di alcuni parametri sanitari, come la frequenza cardiaca, la qualità del sonno, la pressione sanguigna, i livelli di ossigeno nel sangue e i livelli di stress.

Buone notizie anche per gli sportivi, in quanto il nuovo sensore sarà in grado di garantire una misurazione della frequenza cardiaca durante gli allenamenti intensivi più accurata del 30% rispetto al suo predecessore.

Grazie al nuovo BioActive Sensor e ai suoi LED con più colori i prossimi smartwatch di Samsung supporteranno l’indice AGE (advanced glycation end), un indicatore della salute metabolica e dell’invecchiamento biologico fortemente influenzato dallo stile di vita generale e dalle abitudini alimentari, usato per avere un’istantanea della propria età biologica, in modo da poter prendere decisioni più consapevoli sul proprio percorso di benessere e lavorare per un futuro più sano.

Appuntamento a domani, ore 15, per l’atteso evento Samsung Galaxy Unpacked.