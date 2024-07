Dopo numerose settimane di attesa, possiamo finalmente dare un primo sguardo ai due nuovi smartwatch di casa Samsung, vale a dire rispettivamente Samsung Galaxy Watch 7 e Galaxy Watch 7 Ultra. Diversi dispositivi tecnologici ed elettronici necessitano infatti di una certificazione governativa di conformità prima ancora dell’immissione sul mercato, e quest’ultima consente di avere accesso a importanti informazioni, come le specifiche tecniche, ancor prima che siano annunciati ufficialmente dalle rispettive compagnie produttrici.

Galaxy Watch 7: specifiche tecniche e differenze

È proprio grazie alla certificazione cinese di Taiwan che possiamo dare uno sguardo ai design dei rispettivi smartwatch, che presentano alcune differenze con i render trapelati qualche giorno fa. Partiamo prima di tutto dal modello base, Galaxy Watch 7, caratterizzato dal numero seriale SM-L3150 all’interno della certificazione di Taiwan: lo smartwatch supporta la connettività LTE (che consentirà quindi una totale autonomia del dispositivo), oltre a presentare il supporto per eSIM. La batteria presenta invece una capacità di 417 mAh. Nonostante le specifiche tecniche facciano riferimento al mercato cinese, non ci aspettiamo differenze particolarmente significative per il modello riservato al mercato globale.

È poi il turno di Galaxy Watch 7 Ultra, che presenta il numero seriale SM-L7050 e rispetto al suo fratello “minore” è caratterizzato da una batteria più capiente, consentendo così una maggior autonomia: parliamo infatti di ben 590 mAh di capacità, nonostante le dimensioni apparentemente contenute e compatte dello smartwatch.

Rimaniamo a questo punto in attesa di ulteriori aggiornamenti ufficiali in merito ai due nuovi modello di smartwatch da parte di Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi giorni.