Il tanto atteso Galaxy Unpacked 2024 “Galaxy AI is Here” è ormai alle porte e, per gli appassionati di telefonia, l’appuntamento del 10 luglio a Parigi è ormai questione di pochi giorni come confermato giusto qualche giorno fa dal produttore coreano.

Per aumentare l’hype della presentazione Samsung ha messo in piedi una campagna pubblicitaria sorprendente. La stessa ha visto, a partire dallo scorso 26 giugno, l’apparizione di svariati cartelloni pubblicitari in alcune tra le più importanti città al mondo come Bangkok, Brasilia, Dubai, Ho Chi Minh City, Londra, Madrid, New York, Seul, Tokyo e Varsavia.

Al di là delle metropoli interessate, ciò che ha colpito l’attenzione sono le modalità relative alla pubblicità, in molti casi capaci di prendere l’intera facciata di un palazzo. Di seguito proponiamo alcune delle installazioni che pubblicizzano la kermesse:

Galaxy Unpacked 2024: tra pubblicità in grande stile e sconti per celebrare l’evento

Non da meno è il video relativo alla campagna pubblicitaria, che propone un cubo 3D rotante su una superficie piana, con tanto di proiezione della Torre Eiffel (chiaro riferimento alla città che ospita la manifestazione) e di 4 stelle che stanno a simboleggiare Galaxy AI. Una campagna pubblicitaria sorprendente, che dimostra quanto Samsung creda in Galaxy Unpacked 2024.

Per gli appassionati del settore mobile sarà possibile seguire l’appuntamento direttamente in live streaming dal sito ufficiale dell’azienda, dal sito Samsung Newsroom o dal canale YouTube officiale del produttore. Proprio legata a questo atteso evento vi è anche un’interessante iniziativa che permette di ottenere uno sconto su Amazon da 200 euro per quanto riguarda l’acquisto di nuovi prodotti Samsung.