Dopo aver abbondantemente analizzato Motorola Edge 50 Ultra, Edge 50 Pro ed Edge 50 Fusion (già disponibili sul mercato italiano da ormai diverso tempo) finalmente arrivano i primi dettagli su Motorola Edge 50, la versione “standard” della serie, che rappresenta l’ideale per gli utenti che cercano un dispositivo di fascia media: scopriamone insieme le principali caratteristiche.

Motorola Edge 50: design e caratteristiche tecniche

Si parte innanzitutto dal display pOLED da 6.67 pollici di diagonale e risoluzione 1.5K, che offre un picco massimo da ben 1900 nit di luminosità, con supporto alla funzionalità HDR per esaltarne i contrasti e protezione con vetro Gorilla Glass. Il nuovo modello monta un chip Snapdragon 7 Gen Accelerate Edition a 4 nanometri, corredato da 256 GB di memoria interna per l’archiviazione dei file.

Una delle caratteristiche più salienti è sicuramente rappresentata dalla certificazione del Dipartimento di Difesa Statunitense MIL-STD-810H, che rende a tutti gli effetti il Motorola Edge 50 lo smartphone “militare” più sottile al mondo.

Per quanto riguarda il comparto fotocamere, troviamo un sensore Sony Lytia 700C da 50 megapixel per la fotocamera posteriore (lo stesso utilizzato in Motorola Edge 50 Fusion, tra l’altro), corredato da un teleobiettivo da 10 megapixel con supporto allo zoom 30x, cui segue un sensore frontale da 32 megapixel per la fotocamera anteriore. Diversi sono i miglioramenti via software alla fotocamera garantiti dall’ausilio dell’intelligenza artificiale, come le funzionalità AI Adapative Stabilization, Smart Color Optimization, Magic Eraser, Magic Editor e altro ancora.

Confermata anche la certificazione IP68, che garantisce protezione totale contro nei confronti di acqua e polvere. La batteria presenterà una capacità da 5000 mAh, oltre al supporto per la funzionalità di ricarica TurboPower (con filo) da 68W di partenza, e ricarica wireless da 15W. La compagnia assicura 3 anni di aggiornamenti al sistema operativo, assieme a 4 anni per il rilascio delle patch di sicurezza.

Motorola Edge 50 sarà disponibile in tre colorazioni, rispettivamente Koala Grey, Pantone Peach Fuzz e Jungle Green. Al momento non conosciamo ancora dettagli precisi riguardanti il prezzo di questo specifico modello, che dovranno necessariamente essere comunicati dalla compagnia. L’uscita di Motorola Edge 50 è attualmente prevista per il prossimo 1 agosto in India, mentre nessuna indicazione è stata divulgata per il rilascio sul territorio occidentale. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da Motorola, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane.