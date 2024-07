Google Play è una piattaforma che non vuole limitarsi a essere un semplice store digitale e, proprio per questo motivo, gli sviluppatori di Google stanno lavorando per ampliare notevolmente le sue potenzialità.

Rientra in questo contesto il nuovo widget Raccolte, totalmente rinnovato e dotato di un feed di consigli sui contenuti disponibili. Il widget può, a seconda delle esigenze dell’utente, occupare una singola riga o tutto il display dello smartphone in uso e al suo interno sono presenti 7 categorie in cui Google Play suddivide i propri contenuti in modo diverso rispetto al passato. Nello specifico, queste risultano essere:

Watch, che va di fatto a sostituire l’attuale voce Per te, proponendo tutto ciò che riguarda servizi streaming , da YouTube a TikTok , fino a Disney+ , Prime Video e tanti altri. Selezionando una delle voci è possibile avviare immediatamente la riproduzione di un contenuto specifico;

, da YouTube a , fino a , e tanti altri. Selezionando una delle voci è possibile avviare immediatamente la riproduzione di un contenuto specifico; Listen, focalizzano non solo sulla musica ma anche su podcast , radio in diretta e audiolibri , oltre a proporre i brani di tendenza (o i più recenti) disponibili su servizi come Spotify e YouTube Music ;

, e , oltre a proporre i brani di tendenza (o i più recenti) disponibili su servizi come e ; Read, con ebook e audiolibri ;

e ; Game, sezione dedicata al gaming ;

; Food, che propone Google Maps e la posizione di ristoranti e attività simili;

e la posizione di e attività simili; Shop, con una sezione dedicata a offerte e acquisti online ;

e ; Social, con contenuti che riguardano piattaforme come Reddit, TikTok, Pinterest e non solo.

Ecco alcune immagini proposte dal sito 9to5google riguardo questa implementazione:

Nuovo widget Raccolte: è restyling totale

Il nuovo widget Raccolte offre un feed misto, capace di proporre diversi tipi di contenuti, anche se Google potrebbe favorire in futuro un maggiore livello di personalizzazione, con la possibilità di creare nuove categorie su misura. Non solo: la compagnia ha fatto sapere che intende aggiungere ulteriori categorie in futuro dedicata a fitness, sport, viaggi nonché eventi e incontri.

Secondo quanto sostenuto da Google, questo profondo restyling è mirato a permettere agli utenti di riprendere facilmente attività interrotte, sia nel contesto della fruizione di contenuti streaming sia per quanto riguarda gli acquisti online. Il tutto senza dimenticare che Raccolte deve poter fornire anche l’opportunità di scoprire nuove app e contenuti.

Il nuovo approccio di Google Play offre feed praticamente a livello di sistema, in grado di offrire accesso a media e altri contenuti in modo semplificato. Tutto ciò, per i più attenti, potrebbe ricordare quanto avvenuto con Google Now nell’ormai lontano 2012.

L’assistente personale funzionava attraverso una sorta di hub, capace di raccogliere in un unico punto informazioni importanti per l’utente, evitando allo stesso l’apertura di diverse app. Che si trattasse di voli imminenti, posta elettronica o di un pacco da ricevere, Google Now offriva le informazioni salienti attraverso un semplice colpo d’occhio. Il servizio, pur avendo terminato di esistere ad aprile 2023, sembra dunque ispirare ancora gli sviluppatori dell’azienda. Il nuovo widget Raccolte è attualmente testato sul territorio degli Stati Uniti e non è ancora dato sapere quando sarà accessibile anche nel nostro paese.