ByteDance, la società dietro TikTok, ha recentemente lanciato Whee, un’altra app social che sembra proprio un clone di Instagram.

Gli sviluppatori descrivono Whee come una nuova app social creata per tenere le persone connesse con gli amici più cari attraverso momenti spontanei della loro vita.

In pratica si tratta di un’app che consente agli utenti di catturare e condividere foto delle loro vite quotidiane con gli amici migliori.

Recentemente ByteDance ha già lanciato TikTok Notes, un’altra app fortemente ispirata a Instagram, anche se Whee ha una vocazione più personale, quindi il motivo per cui la società abbia lanciato questa nuova app social al momento risulta poco chiaro.

Per ora Whee è disponibile sui dispositivi Android solo in paesi selezionati e dato che sembra trattarsi di un lancio graduale, resta da vedere se ByteDance alla fine renderà l’app disponibile in tutto il mondo, o se si tratta solo di un modo per sondare alcuni mercati.

Whee non è ancora disponibile in Italia tramite Google Play Store, ma se vi interessa dargli un’occhiata è possibile scaricare il relativo file APK dal portale APKMirror ed eseguire l’installazione manuale dell’app.