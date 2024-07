Nel corso delle ultime ore nubia ha presentato nubia Z60 Ultra Leading, successore del modello Z60 Ultra uscito l’anno scorso, assieme a Z60S Pro, svelandone finalmente le specifiche tecniche e l’uscita sul mercato globale: scopriamole insieme.

Nubia Z60 Ultra Leading: caratteristiche tecniche e disponibilità

Partiamo innanzitutto dal display Q9 OLED da 6,8 pollici di diagonale, con una frequenza d’aggiornamento massima di 120 Hz e risoluzione Full HD+ da 2480 x 1116 pixel. I 1500 nits di luminosità garantiscono inoltre una visione ottimale anche in condizioni di luce estrema. In corrispondenza della superficie del display sarà inoltre presente un sensore per le impronte digitali, utile per lo sblocco rapido del telefono.

Passiamo poi al comparto fotocamere, con il sensore principale Sony IMX800 da 50 megapixel e con apertura di diaframma f/1,59, mentre nel caso della fotocamera anteriore è invece presente un sensore da 16 megapixel. Nubia Z60 Ultra Leading presenterà il supporto all’interfaccia MyOS 14, basata sul sistema operativo Android 14.

Lo smartphone monta al suo interno il chip Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version, potenziato dall’intelligenza artificiale e con una frequenza massima di 3,4 GHz. Diversi saranno i tagli di memoria proposti dalla compagnia per questo nuovo modello, che vi riportiamo qui di seguito, assieme ai prezzi indicativi per il mercato globale:

8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna: 729 euro

12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna: 779 euro

16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna: 879 euro

16 GB di RAM e 1 TB di memoria interna: 979 euro

Lo smartphone si presenterà rispettivamente nelle colorazioni Silver e Black, così da adattarsi alle esigenze di ogni utente. Confermata anche la certificazione IP68 che assicura protezione totale contro acqua e polvere, consentendo dunque di portare tranquillamente lo smartphone al mare o in piscina senza ulteriori preoccupazioni. Terminiamo infine con la batteria, che presenterà 6000 mAh di capacità, con l’ausilio dell’intelligenza artificiale per una riduzione significativa dei consumi, oltre alla funzionalità di ricarica rapida da 80W di potenza.

I preordini per lo smartphone sono aperti a livello mondiale sul sito ufficiale della compagnia: vi ricordiamo infine che nubia Z60 sarà disponibile a partire dal prossimo 12 agosto.

Nubia Z60S Pro: caratteristiche tecniche e disponibilità

L’occasione della presentazione di nubia Z60 Ultra Leading ha permesso di gettar luce anche sul modello Z60S Pro. In questo caso lo smartphone monta un display AMOLED con risoluzione 1,5K, anche in questo caso supportato dall’intelligenza artificiale, con frequenza d’aggiornamento da 120 Hz. Lo schermo presenta la certificazione per la salute degli occhi, consentendo così una riduzione della afficatibilità visiva, soprattutto dopo ore e ore di visione continua. Il nuovo vetro Longxi fornisce inoltre una resistenza aggiuntiva contro graffi e cadute, migliorando notevolmente la durabilità a confronto del suo modello predecessore.

Nubia Z60S presenta il chip Snapdragon 8 Gen 2, corredato dal supporto alla connettività satellitare per quel che riguarda la versione destinata al mercato cinese. Al contrario del sopracitato modello, lo smartphone sarà disponibile rispettivamente nelle colorazioni Black, Aqua e White.

Novità significative anche per quanto riguarda il comparto fotocamere, con un sensore Sony 9 Series da 50 megapixel e il supporto ad alcune funzionalità fornite dall’intelligenza artificiale, tra cui rientrano in particolare AI Magic Eraser, AI Sky e AI Blur, utili per il fotoritocco.

La batteria presenterà invece 5100 mAh di capacità, assicurando (a detta della compagnia) minori consumi e un’autonomia estesa grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale. Vediamo insieme i tagli di questo specifico modello, con prezzi leggermente inferiori rispetto a Z60 Ultra Leading, che vi riportiamo qui di seguito:

12 GB di RAM + 256 GB di memoria interna: 669 euro

12 GB di RAM + 512 GB di memoria interna: 769 euro

16 GB di RAM + 1 TB di memoria interna: 869 euro

Aperti anche in questo caso i preordini sul sito ufficiale di nubia, con l’uscita sul mercato globale prevista per il prossimo 12 agosto.