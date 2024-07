Se vi trovate nella spiacevole situazione di dover recuperare dati da un telefono rotto, sappiate che forse non tutto è perduto. A seconda del problema, infatti, sarà possibile riprendere possesso di foto, video e qualsiasi altro contenuto del vostro smartphone, con l’aiuto di un software specializzato.

In questo articolo, vedremo insieme qual è la soluzione migliore sia dal punto di vista del recupero dei dati dal telefono rotto, sia in termini di costo/funzionalità. Non tutti i software sono uguali, in questa sede vogliamo consigliarvi un’ottima soluzione che vi permetterà di accedere nuovamente ai dati del vostro dispositivo, senza sforare il budget.

Prima del recupero dati: capire qual è il problema

La necessità di recuperare dati può derivare da diverse situazioni: ad esempio, un conto è recuperare dati da un telefono con lo schermo rotto, un altro è provare ad accedere ai dati di uno smartphone che ha subito un danno grave, come la caduta in acqua o un impatto molto violento con una superficie dura.

Le tecniche e le possibilità di recupero sono diverse, ma non tutte possono essere eseguite in autonomia. Detto questo, laddove sia possibile intervenire personalmente, una delle soluzioni migliori è acquistare EaseUS MobiSaver in offerta.

Come acquistare EaseUS MobiSaver in offerta

La migliore soluzione per acquistare EaseUS MobiSaver è Mr Key Shop, uno store affidabile e professionale che ha conquistato la fiducia del pubblico in oltre 18 anni di carriera. Ciò è testimoniato dalla media di valutazioni eccellenti ottenuta su Trustpilot, grazie alle transazioni protette, alla garanzia soddisfatti o rimborsati, ma soprattutto a una politica di prezzi che punta sull’accessibilità, senza dimenticare il supporto tecnico gratuito e in italiano, sempre cordiale e disponibile per qualsiasi dubbio, domanda o problema.

La qualità di Mr Key Shop è comprovata anche e soprattutto dalla certificazione di qualità di Trusted Shops. Questo ente valuta gli e-commerce nel territorio europeo in base a rigidi criteri stabiliti in sede comunitaria: dalla protezione dei dati, alla gestione delle controversie, solo gli store migliori ottengono questo riconoscimento. Per l’utente, ciò si traduce in un ulteriore vantaggio, ovvero una garanzia extra con rimborso fino a 2.500 euro su ciascun acquisto.

Se vuoi proteggere lo smartphone, il catalogo dell’azienda include software di diverso tipo, fra cui i migliori antivirus Android,potrai ad esempio acquistare Bitdefender Total Security, Vpn come NordVPN e una vasta selezione di programmi di backup e ripristino. Sono anche disponibili Sistemi Operativi, pacchetti Microsoft Office, licenze AutoCAD e Windows Server. Qui potrete risparmiare fino al 70% rispetto ai listini ufficiali, sempre con la certezza e la garanzia di ricevere software originali e legittimi. Il sistema di consegna digitale dello store, inoltre, vi permette di accedere senza tempi morti ai vostri acquisti, ad esempio potrete acquistare e scaricare EaseUS MobiSaver entro pochi secondi dal completamento della transazione.

Download di EaseUS MobiSaver e installazione

Per iniziare, dovrete scaricare e installare EaseUS MobiSaver sul vostro computer.

Acquistando EaseUS MobiSaver da Mr Key Shop, riceverete tutto quello che vi occorre per scaricare, installare e attivare EaseUS MobiSaver: il vostro codice di licenza, istruzioni chiare e semplici su come procedere e link ufficiale per il download. Basterà seguire le indicazioni per procedere in autonomia (in ogni caso, c’è un supporto tecnico disponibile per chiarire qualsiasi dubbio).

Una volta completata l’installazione, avviate il programma e collegate il vostro dispositivo Android al computer utilizzando un cavo USB. Assicuratevi di abilitare il debug USB sul vostro dispositivo, un’opzione che permette al software di accedere alla memoria del telefono. Dopo che il vostro dispositivo sarà stato riconosciuto, cliccate su “Inizia” per permettere al software di analizzare il vostro smartphone alla ricerca dei dati perduti.

Recupero dati da Android con EaseUS MobiSaver

Durante la scansione, EaseUS MobiSaver esaminerà a fondo la memoria del dispositivo, identificando vari tipi di file che possono essere recuperati, come foto, video, contatti, messaggi, e altro ancora. Questa fase può richiedere alcuni minuti, a seconda della quantità di dati presenti sul dispositivo. Una volta completata la scansione, vedrete una lista di tutti i file recuperabili, organizzati per categorie. Potrete visualizzare un’anteprima di ciascun file, per assicurarvi di recuperare esattamente ciò di cui avete bisogno.

A questo punto, selezionate i file che desiderate recuperare e cliccate su “Recupera”. EaseUS MobiSaver vi chiederà di scegliere una destinazione sul vostro computer dove salvare i file recuperati. Una volta confermata la destinazione, il software inizierà a trasferire i dati recuperati sul vostro computer, rendendoli nuovamente accessibili. È importante non salvare i file recuperati direttamente sul dispositivo Android per evitare sovrascritture accidentali che potrebbero compromettere ulteriori dati.

Recupero dati da iPhone con EaseUS MobiSaver

La procedura di recupero dati da iPhone è la stessa utilizzata per i dispositivi Android.

Non dovrete necessariamente installare EaseUS MobiSaver su un dispositivo macOS. Infatti, il tool funziona con i device iOS anche su piattaforma Windows.

Una volta collegato l’iPhone al computer tramite un cavo USB adatto (vi consigliamo di utilizzare quello ufficiale in dotazione con il vostro device), basterà seguire le istruzioni a schermo dopo aver selezionato il dispositivo da EaseUS MobiSaver e aver cliccato su “Inizia”, esattamente come per la procedura descritta in precedenza.

Prevenire il problema: impostare un piano di backup

A volte, un guasto grave del telefono può impedire l’accesso ai dati, rendendo il recupero una sfida ardua e costosa. Esistono servizi di recupero dati specializzati, spesso impiegati in ambito aziendale e forense, che possono recuperare dati anche da dispositivi gravemente danneggiati. Tuttavia, questi servizi tendono a essere molto costosi e non sempre accessibili per gli utenti comuni.

Per evitare di trovarsi in situazioni così complesse, è fondamentale adottare una strategia di backup efficace. Il backup consiste nella copia e archiviazione dei dati in un luogo sicuro, in modo da poterli recuperare in caso di perdita o guasto del dispositivo originale. L’importanza del backup risiede nella sua capacità di proteggere i dati da incidenti imprevisti, errori umani e attacchi informatici.

Ecco le principali tipologie di backup:

Backup locale: consiste nel salvare i dati su dispositivi fisici come hard disk esterni, chiavette USB o NAS (Network Attached Storage). Questo metodo offre un accesso rapido ai dati, ma è vulnerabile a danni fisici e furti.

consiste nel salvare i dati su dispositivi fisici come hard disk esterni, chiavette USB o NAS (Network Attached Storage). Questo metodo offre un accesso rapido ai dati, ma è vulnerabile a danni fisici e furti. Backup su cloud: utilizza servizi online come Google Drive, iCloud, Dropbox, per archiviare i dati in remoto. Offre il vantaggio di essere accessibile da qualsiasi luogo con una connessione internet, ma dipende dalla sicurezza del provider e dalla qualità della connessione.

utilizza servizi online come Google Drive, iCloud, Dropbox, per archiviare i dati in remoto. Offre il vantaggio di essere accessibile da qualsiasi luogo con una connessione internet, ma dipende dalla sicurezza del provider e dalla qualità della connessione. Backup ibrido: combina il backup locale e quello su cloud, offrendo una maggiore sicurezza grazie alla diversificazione delle soluzioni di archiviazione.

Per garantire la massima protezione dei vostri dati, consigliamo di seguire la strategia di backup 3-2-1:

Tre copie dei dati: conservate almeno tre copie dei vostri dati, inclusa quella originale. Due copie su supporti diversi: utilizzate due tipi diversi di supporti di archiviazione (ad esempio, un hard disk esterno e un servizio cloud). Una copia offsite: assicuratevi che almeno una delle copie sia conservata in un luogo fisicamente diverso, per proteggervi da disastri locali come incendi o allagamenti.

Adottando questa strategia, potrete prevenire la perdita di dati e garantire un accesso sicuro e affidabile alle vostre informazioni più preziose.

