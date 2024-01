Vi è mai capitato di dover recuperare dati da un telefono rotto? EaseUS Mobisaver soddisfa esattamente questa esigenza. Ma di più, si rivela uno strumento completo ed essenziale per gestire al meglio il recupero e ripristino dei dati da smartphone e tablet Android (ma anche su piattaforme iOS e Windows 11).

Oggi, il nostro telefonino è un’estensione della nostra personalità e uno strumento che ci accompagna in tutte le nostre attività quotidiane: contiene foto e video di momenti importanti, ma anche documenti e altri contenuti imprescindibili, come password e appunti. E se lo smartphone si rompe? Recuperare dati dal nostro dispositivo Android con lo schermo rotto, ad esempio, può essere complicato, ma per fortuna acquistare EaseUS Mobisaver ci fornisce una difesa efficace contro possibili disastri.

Che cos’è EaseUS Mobisaver?

Per chi non lo conoscesse, EaseUS MobiSaver è un software progettato per il recupero dei dati per dispositivi Android e iOS. Questo programma aiuta a recuperare diversi tipi di file persi o cancellati, come contatti, messaggi, foto, video, note, e altro ancora. EaseUS MobiSaver può essere particolarmente utile in caso di cancellazione accidentale, problemi di sistema, danneggiamento del dispositivo, attacchi di virus, o altri scenari simili. Offre una soluzione semplice e intuitiva, con un’interfaccia utente facile da navigare, che permette agli utenti di recuperare i loro dati in modo efficiente e senza complicazioni.

EaseUS Mobisaver è gratis?

Sebbene sia possibile scaricare la versione gratuita nota come EaseUS MobiSaver for Android Free, è fondamentale sapere che questa presenta alcune limitazioni. Ad esempio, potrete recuperare solo un certo numero di file, un aspetto non ideale, soprattutto se dovete recuperare dati da Whatsapp e altre applicazioni che contengono molti elementi.

Come funziona EaseUS Mobisaver?

EaseUS MobiSaver funziona attraverso un processo semplice e intuitivo per il recupero dei dati da dispositivi Android e iOS. Una volta installato sul computer, l’utente collega il proprio dispositivo mobile al computer tramite un cavo USB. Il software poi rileva automaticamente il dispositivo e offre l’opzione di avviare la scansione per la ricerca di dati persi o cancellati. Durante la scansione, MobiSaver analizza il dispositivo in profondità, recuperando una vasta gamma di tipi di file, tra cui contatti, messaggi, foto, video, note e altri dati importanti. Inoltre, offre la possibilità di visualizzare in anteprima i file recuperabili, consentendo agli utenti di selezionare specificamente quali dati desiderano ripristinare. Una volta selezionati i file, si possono facilmente salvare sul computer. Con la sua interfaccia user-friendly e le sue potenti capacità di recupero, EaseUS MobiSaver si rivela uno strumento essenziale per la gestione e il recupero dei dati personali.

Come installare EaseUS Mobisaver

Installare EaseUS Mobisaver è un processo semplice e intuitivo. Il primo passo consiste nello scaricare EaseUS Mobisaver: se lo avete acquistato da Mr Key Shop, la mail di riepilogo dell’ordine vi indirizzerà al link di download ufficiale del prodotto.

Una volta ottenuto il file di installazione di EaseUS Mobisaver, sarà sufficiente eseguirlo e seguire le istruzioni a schermo per procedere. Per fortuna, il programma per computer è piuttosto leggero e richiede requisiti abbastanza facili da soddisfare: Windows Vista o versioni successive, mentre l’app richiede da Android 4.0 in su. Potete anche ottenere la versione per macOS.

Una volta completato il setup, avviate l’applicazione e seguite le semplici istruzioni a schermo per procedere con l’analisi e il recupero dei dati.

Quali versioni di EaseUS Mobisaver sono disponibili?

EaseUS ha pensato proprio a tutti, offrendo ben tre versioni distinte di EaseUS Mobisaver, pensate per soddisfare le esigenze di ogni utente. In particolare, risulta molto utile la possibilità di scegliere fra i due sistemi operativi commerciali più comuni, Windows e macOS, da cui sarà poi possibile recuperare dati e file persi o danneggiati sia smartphone e tablet Android che da device Apple come iPhone e iPad.

EaseUS Mobisaver per Windows

La versione ideale se possedete un computer o un laptop Windows. L’app supporta Windows Vista, XP, 7, 8, 9, 10 e 11, dunque potrete usare macchine non troppo potenti.

Da questo software, potrete interfacciarvi sia a device Android che Apple (in questo caso, vi servirà anche l’ultima versione di iTunes).

EaseUS Mobisaver per Mac

Se lavorate da sistemi macOS, questa è la vostra versione: ma tranquilli, potrete recuperare dati anche da Android.

EaseUS Mobisaver per Android

Questa è l’app ufficiale che potrete installare sul vostro device. Supporta i sistemi operativi dalla versione 4.0 in su, quindi potrete recuperare dati anche da smartphone/tablet meno recenti. Grazie all’app, potrete recuperare foto in formato JPG/JPEG, PNG, GIF, BMP, TIF/TIFF, nonché video in formato MP4, 3GP, AVI, MOV. Inoltre, potrete ritrovare contatti della rubrica, SMS, registri chiamate e recuperare i dati da Whatsapp anche senza backup!

Dati sempre a portata di mano con EaseUS Mobisaver

Con EaseUS Mobisaver, potrete usare con tranquillità i vostri device, sapendo che in caso di incidenti o problemi, non perderete mai un singolo file.

Il vostro device Android è una parte importante della vostra vita digitale, dunque vale la pena proteggerlo anche con uno dei migliori antivirus per Android e se volete la massima sicurezza anche da reti pubbliche, scegliete una delle migliori VPN per Android e assicuratevi una navigazione anonima e nel pieno rispetto della vostra privacy.

