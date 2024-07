Cash App Pay si integra con Google Play Store, offrendo ai consumatori di nuova generazione più scelta al momento del pagamento sui loro smartphone o tablet Android.

Cash App Pay è in grado di utilizzare il saldo Cash App o una carta di debito collegata per gli acquisti di app e giochi, film e libri sul Play Store. Questa nuova possibilità si unisce ai metodi tradizionali di pagamento attivi nel Google Play Store, come carte di credito o di debito e PayPal.

Google Play Store permetterà di pagare anche con Cash App Pay

Ad oggi questa integrazione non è ancora attiva, ma non appena lo diventerà sarà sufficiente toccare l’avatar del proprio account nell’angolo in alto a destra del Play Store e successivamente andare in Pagamenti e abbonamenti > Metodi di pagamento e infine aggiungere Cash App Pay come nuovo metodo di pagamento.

Cash App afferma che gli acquirenti più giovani cercano soluzioni di pagamento alternative quando fanno shopping e la partnership con Google rappresenta un’opportunità per coinvolgere un’ampia gamma di consumatori, in particolare nel settore dei giochi.

Tanuj Parikh, responsabile delle partnership, Cash App e Afterpay presso Block, ha affermato che questa collaborazione non solo consente agli acquirenti più giovani di pagare in modo flessibile per le cose che desiderano, ma unisce anche due importanti gruppi di clienti e massimizza l’esperienza di acquisto in mobilità.