Nel corso degli ultimi mesi si rumoreggiava il supporto, da parte del sistema operativo ColorOS 15, ad alcune funzionalità del tutto simili a Live Photo e AirDrop, presenti ormai da diverso tempo su iOS. Direttamente dall’informatore Digital Chat Station arriverebbero nuove indiscrezioni in merito, con l’introduzione di alcune interessanti novità per il nuovo sistema operativo secondo Oppo: scopriamole insieme.

ColorOS 15: Dynamic Island, AirDrop e tanto altro ancora

A detta dell’utente, infatti, potrebbe presto arrivare un sistema di notifiche impostato sulla falsariga della Dynamic Island, la funzionalità di Apple introdotta originariamente su iPhone 14 Pro. Ricordiamo che, in realtà, ColorOS presenta già attualmente una funzionalità in stile Dynamic Island con la messa in mostra di alcune informazioni, sebbene non sia posizionata centralmente e non sia inclusa all’interno del modulo della fotocamera anteriore.

In base alle speculazioni di Digital Chat Station, l’arrivo della nuova funzionalità potrebbe essere accompagnato da un significativo numero di opzioni per la personalizzazione, con l’aggiunta di un centro controllo separato e distinto: questo significa che Oppo potrebbe dunque cambiare l’aspetto del centro di controllo utilizzato attualmente, adottando dunque un nuovo design rispettivamente per il centro notifiche e per il centro di controllo.

A questo si aggiungono poi i rumor, usciti in precedenza, che vedono l’arrivo di un miglioramento per le animazioni e per la tecnologia di interpolazione della GPU. Quanto alla funzionalità in stile AirDrop, questa consentirà agli utenti di trasferire facilmente file provenienti da dispositivi iOS, a patto di aver installato un’apposita app all’interno di questi ultimi.

Secondo quanto annunciato da Ma Xin, direttore della divisione User Experience & Solutions di OPPO ColorOS, diversi modelli di smartphone riceveranno tali nuove funzionalità con la prossima versione di ColorOS 15. Entrando maggiormente nei dettagli, i modelli che riceveranno l’aggiornamento a ColorOS 15 sono i seguenti:

OPPO Find X7 Series

OPPO Find N3 Series

OPPO Find X6 Series

OPPO Reno11 Series

OPPO Reno 10 Series

OnePlus 12

OnePlus 11

OnePlus Ace 3

OnePlus Ace 3V

OnePlus Ace 2 Pro

OnePlus Ace 2

OnePlus Ace 2V

Al momento non conosciamo la data d’uscita della nuova versione del sistema operativo di OPPO: non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti in merito, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi a venire.