Chi acquista uno smartphone o un tablet di Samsung spesso lo fa anche per il supporto software che il team di sviluppatori del colosso coreano è in grado di garantire agli utenti e che si traduce in funzionalità esclusive e aggiornamenti rilasciati con grande costanza.

E a proposito di tale ultimo aspetto, nel corso del prossimo mese il team di Samsung dovrebbe avviare il rilascio di un aggiornamento che, stando a quanto è possibile apprendere, gli utenti si dovrebbero affrettare a scaricare e installare.

Samsung si prepara a rilasciare un importante update

Lo scorso mese ha fatto discutere molto una vulnerabilità zero-day che inizialmente si pensava fosse relativa ai dispositivi della serie Google Pixel (per i quali è stata rilasciata la patch correttiva) ma che, in un secondo momento, Google ha reso noto che poteva colpire tutti i device Android.

Il colosso di Mountain View ha promesso che avrebbe collaborato con i principali produttori di smartphone per trovare una correzione adeguata, preannunciando che sarebbero stati necessari almeno tre mesi.

Ebbene, il team di sviluppatori di Samsung pare sia riuscito a fare molto più rapidamente e ha in programma per agosto il rilascio di questo importante aggiornamento che dovrebbe mettere fine alla pericolosa vulnerabilità.

Pare vi sia anche una seconda vulnerabilità che inizialmente si pensava potesse essere limitata ai dispositivi Google Pixel ma che invece riguarda tutti i device di Android ma non è chiaro se anche questa verrà risolta con l’aggiornamento che Samsung ha in programma di rilasciare il prossimo mese.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal colosso coreano per scoprire se l’aggiornamento in questione verrà rilasciato subito anche nei Paesi europei e se raggiungerà in tempi brevi la maggior parte dei suoi dispositivi (e non soltanto i modelli di fascia alta più recenti).