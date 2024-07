Già da qualche tempo ormai si parla di connettività satellitare nel settore smartphone, per la precisione dall’uscita sul mercato degli iPhone 14 di Apple, i primi a integrare tale tecnologia; a più riprese nel corso degli ultimi mesi abbiamo visto come la prossima versione di Android potrebbe portare questa funzionalità sugli smartphone e, in prima linea, ci sarebbero i prossimi Google Pixel 9.

Nelle ultime ore, grazie al rilascio della versione Beta 4 di Android 15, i colleghi di androidauthority hanno individuato alcune nuove stringhe di codice che ci forniscono qualche piccola informazione in più.

Il servizio di connettività satellitare dei Pixel 9 potrebbe diventare a pagamento, in stile Apple

Tra le novità in arrivo con la prossima versione del robottino ci si aspetta che faccia il suo debutto anche la connettività satellitare di emergenza, una funzionalità che permetterebbe agli utenti che dovessero trovarsi in difficoltà, in zone senza copertura di rete standard, di mettersi in contatto con i soccorsi.

I colleghi menzionati in apertura hanno individuato alcune nuove stringhe analizzando il codice dell’ultima versione Beta di Android 15, stringhe che vi riportiamo di seguito:

<string name=”satellite_sos_footer_text”>When you connect with emergency services by satellite, your name, email, phone number, location, device information (IMEI, language, model, battery level), and emergency contact information are shared with emergency services and satellite service providers.

To use Satellite SOS, Google Messages must be your default SMS app.

Satellite SOS is included at no charge for {two} years.</string> <string name=”overlay_title”>Pixel Satellite SOS</string>

<string name=”available_notification_title”>Satellite SOS available</string>

<string name=”notification_app_name_emergency”>Pixel Satellite SOS</string>

<string name=”notification_channel_description”>Point to Satellite Notification</string>

<string name=”available_notification_content”>Your Pixel has been updated to support satellite communication</string>

Come potete notare, sembra che il nome scelto per la funzione di connettività satellitare dal colosso di Mountain View sia Pixel Satellite SOS, oltre al nome però possiamo vedere un’indicazione di quello che potrebbe essere il periodo di utilizzo gratuito del servizio.

Proprio come Apple, sembra che anche Google possa fornire la funzione in questione in maniera gratuita per i primi due anni, introducendo in seguito un qualche tipo di piano a pagamento per poterne fruire.

Dalle stringhe riportate sopra si evince come gli smartphone Pixel verranno aggiornati per supportare la connettività satellitare, ciò che non è chiaro al momento è se la dicitura in questione si riferisca agli smartphone delle precedenti generazioni o a quelli della futura: i dispositivi della serie Pixel 9 faranno probabilmente il loro debutto equipaggiati con Android 15, la funzione in questione potrebbe però non essere immediatamente disponibile e di conseguenza introdotta con un futuro Feature Drop; la connettività satellitare potrebbe però essere resa disponibile anche per alcuni smartphone di Google già sul mercato, anche se questo richiede teoricamente dell’hardware dedicato che i Pixel delle precedenti generazioni non dovrebbero avere.

Non ci resta che attendere qualche settimana per saperne di più.