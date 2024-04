Samsung ha presentato il modem Exynos più veloce e più efficiente di sempre che offre anche una connettività satellitare bidirezionale.

L’Exynos 5400 5G è il primo modem Samsung con supporto di rete NB-IoT NTN e NR NTN integrato che consente ai dispositivi mobili che utilizzano questo modem di avere una connettività satellitare bidirezionale per la messaggistica anche quando non è presente una rete cellulare nelle vicinanze.

Il modem supporta reti 5G mmWave e sub-6GHz, in particolare 4×4 MIMO in sub-6GHz e 2×2 MIMO in reti mmWave 5G e raggiunge velocità di download fino a 14,79 Gbps grazie al supporto della doppia connettività NR per le larghezze di banda FR1 e FR2 (3GPP versione 17).

Samsung lancia il modem Exynos 5400 5G satellitare bidirezionale

L’azienda afferma che si tratta di una soluzione unica nel suo genere in grado di aggregare cinque portanti (3 a 100 MHz e 2 a 40 MHz) per una velocità di download teorica totale fino a 11,2 Gbps con 1.024 QAM solo sulla banda di frequenza FR1, più efficiente e affidabile rispetto all’uso della banda di frequenza FR2.

La società afferma che l’Exynos 5400 è il modem 5G più efficiente dal punto di vista energetico, in quanto realizzato utilizzando il processo EUV a 4 nm delle fonderie Samsung.

Il modem Exynos 5400 5G è utilizzato nelle varianti Exynos di Samsung Galaxy S24 e Galaxy S24+ e secondo quanto riferito verrebbe utilizzato in diversi dispositivi Pixel di prossima generazione, come Google Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL.