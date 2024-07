Domani Xiaomi ha in programma un evento di lancio in occasione del quale saranno presentati diversi prodotti, incluso Xiaomi MIX Flip. atteso nuovo smartphone pieghevole del colosso cinese.

Nelle scorse ore questo telefono è stato il protagonista di nuove interessanti anticipazioni relative a quelle che saranno le sue caratteristiche principali, a partire dallo schermo esterno.

Le ultime anticipazioni sulle caratteristiche di Xiaomi MIX Flip

Il team di Xiaomi continua a diffondere materiale pubblicitario sul nuovo piccolo smartphone pieghevole dell’azienda, così da stuzzicare la curiosità di appassionati di tecnologia e addetti ai lavori in vista dell’evento di domani.

Stando a quanto è stato reso noto dal produttore, Xiaomi MIX Flip può contare su un display esterno da 4,01 pollici con un risoluzione 1.5K e una luminosità massima di 1.600 nit.

Protetto da uno strato di Dragon Crystal Glass di Xiaomi, lo schermo esterno presenta cornici uguali e un accattivante design con i bordi curvi su tutti e quattro i lati.

Al di sotto della cornice superiore si trovano anche un auricolare e un microfono, grazie ai quali gli utenti potranno effettuare chiamate senza la necessità di aprire lo smartphone.

Le dimensioni piuttosto generose dello schermo esterno di Xiaomi MIX Flip consentiranno agli utenti di sfruttarlo per interagire con le principali funzionalità del telefono e un esempio è rappresentato dalla comoda tastiera mostrata in questa immagine, grazie alla quale sarà possibile intrattenere una conversazione via messaggi.

Ed ancora, il team di sviluppatori di Xiaomi ha studiato varie funzionalità per sfruttare al meglio il display secondario, come ad esempio la possibilità di avere un’interfaccia suddivisa in due parti.

Tra le altre caratteristiche di Xiaomi MIX Flip non dovrebbero mancare un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, fino a 16 GB di RAM LPDDR5x, fino a 1 TB di memoria di archiviazione (UFS 4.0) e una batteria da 4.780 mAh.

Appuntamento a domani per la presentazione ufficiale.