Venerdì Xiaomi ha in programma un evento per il lancio di una serie di nuovi prodotti, incluso lo smartphone pieghevole Xiaomi MIX Flip, protagonista nelle scorse ore di alcune interessanti anticipazioni.

Il colosso cinese, infatti, ha confermato che questo nuovo modello pieghevole sarà tra i dispositivi che saranno annunciati tra un paio di giorni, pubblicando anche alcune immagini ufficiali che ci mostrano il suo design.

Nuove anticipazioni sulle caratteristiche di Xiaomi MIX Flip

Dotato di un design “a conchiglia”, il nuovo smartphone pieghevole di Xiaomi può contare su un display esterno che ricopre quasi tutta la superficie della scocca e nel quale si va a integrare una doppia fotocamera.

L’immagine condivisa da Xiaomi conferma che gli utenti potranno interagire con tante delle funzionalità dello smartphone senza la necessità di aprirlo (ad esempio per usare la fotocamera) ed è probabile che il team di sviluppatori del colosso cinese studi apposite funzioni per sfruttare tale caratteristica (come la divisione del piccolo display in due parti).

Ed ancora, le colorazioni disponibili saranno tre: a quelle “tradizionali” nera e argento, infatti, si affiancherà una variante viola (con una particolare texture).

Tra le altre caratteristiche confermate dal produttore vi sono un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, un comparto fotografico realizzato in collaborazione con Leica e un sistema di raffreddamento a camera di vapore 3D.

Stando alle indiscrezioni che si sono susseguite sino a questo momento, Xiaomi MIX Flip dovrebbe vantare almeno 12 GB di RAM LPDDR5x, fino a 1 TB di memoria di archiviazione (UFS 4.0) e una batteria da 4.780 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 67 W).

Dal punto di vista software, infine, lo smartphone dovrebbe arrivare sul mercato con l’interfaccia HyperOS basata su Android 14.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore per scoprire se (e quando) questo nuovo modello pieghevole sarà lanciato anche nei mercati europei.