Chi acquista uno smartphone o un tablet di Google spesso non lo fa soltanto per il design o la dotazione tecnica ma anche per il supporto software che il colosso di Mountain View è in grado di garantire e che si traduce in aggiornamenti rilasciati con costanza e in funzionalità esclusive.

Sui modelli più recenti Google ha introdotto diverse funzioni basate sull’intelligenza artificiale e nelle scorse ore, attraverso un post sul blog ufficiale, ha voluto puntare i riflettori su alcune di esse, capaci di rendere l’esperienza di utilizzo quotidiana dei suoi device decisamente più accanttivante.

Google Pixel e le funzioni IA più smart

Un esempio degli sforzi di Google per integrare l’intelligenza artificiale nei suoi device è rappresentato da Gemini, la cui applicazione può essere scaricata gratuitamente dal Google Play Store seguendo questo link. Con un semplice tocco sarà possibile avere un aiuto per pianificare un breve viaggio, farsi spiegare un argomento complesso o tante altre attività, chattando con l’intelligenza artificiale generativa del colosso di Mountain View.

Un’altra soluzione messa in risalto da Google è Magic Audio Eraser, disponibile su Google Pixel 8, Pixel 8 Pro e Pixel 8a: grazie ad essa, direttamente da Google Foto, è possibile modificare un video e ridurre il volume dei rumori di sottofondo che disturbano, lasciando solo ciò che si desidera sentire.

Probabilmente la funzionalità IA di Google più famosa è Cerchia e cerca, che consente agli utenti di toccare, evidenziare o cerchiare un punto qualsiasi del display per ottenere maggiori informazioni, il tutto senza dover passare da un’app all’altra.

L’intelligenza artificiale è anche stata integrata in Gboard (su Google Pixel 8, Pixel 8 Pro e Pixel 8a) e permette di eliminare gli errori di battitura, gli errori grammaticali e gli errori di punteggiatura con un solo tocco.

Ed ancora, Google Drive consente di sfruttare la fotocamera e l’IA per effettuare scansioni di documenti, apportando le necessarie correzioni.

Infine, con Google Pixel 8, Pixel 8 Pro o Pixel 8a è possibile attivare il rilevamento di tosse e russamento e i relativi dati possono essere interpretati dall’IA, in modo da avere una panoramica completa delle proprie abitudini e degli schemi del sonno.