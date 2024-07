Superata da un paio di settimane la metà dell’anno, è arrivato il momento di fare altri bilanci, per la precisione quelli relativi al secondo trimestre del 2024, che per quanto riguarda il mercato degli smartphone ha visto ancora una volta Samsung al comando inseguita da Apple, con il colosso di Cupertino chiamato però a guardarsi le spalle da una Xiaomi lanciatissima.

Il nuovo report stilato dall’International Data Corporation (IDC) prende in esame le spedizioni globali di smartphone relative al Q2 2024 e mette in evidenza una crescita del mercato nella misura del 6,5% (YoY): nel trimestre di riferimento sono state spedite 285,4 milioni di unità. Si tratta del quarto trimestre consecutivo con il segno più, che si inserisce nel solco della ripresa prevista per quest’anno, anche se la situazione rimane incerta in diversi mercati.

In vetta alla classifica, troviamo ancora una volta Samsung, che nel secondo trimestre dell’anno ha spedito 53,9 milioni di unità, attestandosi al 18,9% del mercato, in flessione rispetto al 20% dello scorso anno (seppure a fronte di circa mezzo milione di unità spedite in più). Medaglia d’argento per Apple, con 45,2 milioni di unità spedite e un market share del 15,8% (lo scorso anno era al 16,6%). Come si accennava in apertura, Apple farebbe bene a tenere d’occhio lo specchietto retrovisore, perché si ritrova alle spalle una Xiaomi con forti ambizioni di sorpasso: lo scorso trimestre, il colosso cinese ha spedito 42,3 milioni di unità (14,8% di market share), vale a dire il 27,4% in più rispetto al Q2 2023, contro il +0,7% di Samsung e il +1,5% di Apple. Quest’ultima, comunque, deve ancora scoprire i propri assi — i.e. gli iPhone 16 —, pertanto il finale è ancora tutto da scrivere.

Tutte le differenze dello 0,1% o inferiori vengono considerate dei pareggi dall’IDC, pertanto OPPO e vivo (di cui abbiamo da poco recensito l’interessantissimo flagship) viaggiano a braccetto, rispettivamente con 25,8 milioni di unità (9,0%) e 25,9 milioni di unità (9,1%), con una differenza non esattamente trascurabile: se rispetto allo scorso anno le spedizioni di OPPO sono cresciute di un modesto 1,8%, quelle di vivo sono aumentate del 21,9%.