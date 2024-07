Siamo ormai prossimi alla fine di questo Prime Day, che per 48 ore ha proposto decine di migliaia di prodotti in sconto su Amazon. Tra questi ci sono anche tre soluzioni Oclean, brand specializzato nella realizzazione di spazzolini elettrici sonici, in grado di offrire le migliori prestazioni sul mercato a un prezzo più competitivo che mai.

Nelle ore scorse vi abbiamo portato la nostra prova degli spazzolini in promozione (qui trovate la recensione), che potete acquistare a un prezzo particolarmente scontato ancora per poche ore. L’offerta scade infatti alla mezzanotte di oggi, quindi se state cercado un ottimo spazzolino da denti qui trovate quello che fa per voi.

Oclean X Pro Digital

È uno dei modelli di punta del brand ed è proposto nell’edizione Premium Set ricca di accessori. Si parte dall’astuccio che può contenere lo spazzolino e due testine, così da avere tutto il necessario anche in viaggio. Nella confezione troverete un totale di sei testine (per un anno e mezzo sarete quindi a posto), la basetta per la ricarica wireless, e un supporto magnetico per fissarlo alla parete o a un mobile.

Oclean X Pro Digital è dotato di schermo touch sul quale viene visualizzato, al termine della pulizia, il punteggio ottenuto, con eventuali aree che andranno ripassate per ottenere un punteggio migliore. La funzione Spazzolamento Supplementare si attiva quando una o più aree della bocca non sono state pulite a dovere: premendo il tasto sullo spazzolino potrete avviare una seconda pulizia solo sulle aree indicate, con il punteggio finale mostrato al termine.

Il motore a levitazione magnetica raggiunge gli 84.000 movimenti al minuto, offrendo una potenza di pulizia doppia rispetto alla concorrenza. Dispone di due modalità predefinite per la pulizia ma l’utente può creare una propria routine utilizzando la companion app da installare sul proprio smartphone. Sarà possibile scegliere l’intensità , la tipologia e la durata dello spazzolamento, adattandosi alle necessità personali di ognuno.

Non manca la funzione timer che ogni 30 secondi ricorda all’utente di cambiare zona, così da assicurare una pulizia uniforme dell’intera arcata dentaria. Ottima anche l’autonomia, con una carica di un paio d’ore potrete utilizzarlo per un mese interno, dato basato su due pulizie quotidiane.

PRIME DAY ⭐️ Oclean X Pro Digital è in offerta a 103,99 euro invece di 129,90 euro

Oclean X Pro Elite

Anche Oclean X Pro Elite è proposto oggi in edizione Premium, con una confezione particolarmente ricca. Oltre allo spazzolino troviamo una comoda custodia da viaggio in cui alloggiare anche due testine, ben sette testine di ricambio, la basetta di ricarica e un supporto magnetico da parete.

Il rumore non sarà sicuramente un problema, visto che grazie alla tecnologia WhisperClean è contenuto in appena 45 decibel, per non disturbare nessuno nemmeno se avete il bagno a fianco della camera. Il motore a levitazione magnetica raggiunge gli 84.000 movimenti al minuto, garantendo una precisione e potenza di pulizia doppia rispetto agli spazzolini elettrici tradizionali.

Lo spazzolino è dotato di schermo touch che permette di selezionare la modalità di pulizia, scegliendo tra le quattro disponibili, la durata della pulizia e l’intensità , così da ottenere il risultato migliore in base alle proprie esigenze. Molto buona anche l’autonomia, che nonostante la presenza di uno schermo raggiunge facilmente i 35 giorni, dato calcolato sulla base di due pulizie al giorno.

Lo spazzolino è dotato di certificazione IPX7, quindi può essere lavato sotto al rubinetto senza problemi, grazie anche all’assenza di connettori. La ricarica della batteria è infatti di tipo wireless, basta appoggiare lo spazzolino sulla basetta fornita in confezione e in un paio d’ore circa la ricarica sarà completata.

Oclean Flor TravelGo

Il più economico dei tre spazzolini in offerta è Oclean Flow TravelGo, proposto nell’edizione da viaggio con una custodia nella quale trovano posto, oltre allo spazzolino, anche due testine. È il più semplice dei tre, essendo sprovvisto di schermo per la visualizzazione delle informazioni, ma è comunque dotato delle migliori soluzioni.

Il motore sonico raggiunge i 76.000 movimenti al minuto, garantendo una pulizia accurata sfruttando le cinque modalità a disposizione. Abbiamo una modalità per il mattino e una per la sera, una standard da usare in qualsiasi momento della giornata, una sbiancante per chi ha problemi di macchie sui denti e una gentile, ideale per chi ha problemi alle gengive.

Il pezzo forte però è la batteria da 2.500 mAh che, grazie anche all’assenza del display, permette di utilizzare lo spazzolino per 180 giorni con due utilizzi al giorno, o circa 120 giorni con tre utilizzi al giorno. Questo significa due cariche all’anno e poterlo portare in viaggi o in vacanza senza doversi portare il cavo di ricarica. In ogni caso lo spazzolino dispone di un connettore USB-C, per cui anche chi viaggia spesso avrà sempre a disposizione un cavetto per la ricarica.

PRIME DAY ⭐️ Potete acquistare Oclean Flow TravelGo su Amazon a 39,92 euro invece di 49,90 euro

