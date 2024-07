Ha preso il via da poche ore il Prime Day di Amazon, l’evento che per 48 ore propone tantissimi sconti su decine di migliaia di prodotti. In questo articolo vi segnaliamo una novità recenti di Tineco, brand numero uno tra i clienti italiani di Amazon per quanto riguarda le lavapavimenti, prodotto sempre più richiesto per la sua versatilità.

Il modello di cui vogliamo parlarvi è Tineco FLOOR ONE STRETCH S6, ideale per chi ha parecchi mobili rialzati da terra e vuole assicurarsi della pulizia al di sotto di essi, operazione solitamente impossibile con altri dispositivi di questo tipo.

L’offerta del Prime Day

A un primo sguardo Tineco FLOOR ONE STRETCH S6 sembra uguale a una qualsiasi altra lavapavimenti, anche gli altri modelli dello stesso brand. La sua vera forza però è la tecnologia Tineco Hyperstretch che gli permette di piegare il corpo motore fino a 180 gradi, permettendogli di infilarsi sotto ai mobili, a patto che abbiano un’altezza superiore ai 13 centimetri.

Una soluzione ideale per pulire sotto al letto, ma anche sotto ai mobili in cucina o sotto al divano, senza doverlo spostare. Tutte funzioni che con una normale lavapavimenti non sarebbero possibile, visto che non si riesce a superare una determinata inclinazione. Il sistema di separazione dell’acqua è esclusivo di questo modello, utilizza 3 camere e isola l’acqua sporca dal motore, garantendo la massima potenza anche quando è completamente inclinato.

Lo sporco raccolto viene immediatamente rimosso dalla spazzola, utilizzando la tecnologia MHCBS, evitando che venga trascinato in giro per il pavimento, situazione che invece si presenta facilmente utilizzando un mocio. E la spazzola praticamente prova di bordi permette di pulire ogni centimetro del pavimento sui tre lati, senza lasciare superfici non pulite.

Anche questo modello dispone della tecnologia iLoop Smart Sensor che regola automaticamente vari parametri, come potenza di aspirazione, velocità di rotazione della spazzola e quantità di acqua rilasciata, così da avere sempre la massima efficienza nella pulizia andando a massimizzare l’autonomia, che raggiunge senza particolari problemi i 40 minuti.

L’ultima chicca è la tecnologia FlashDry, che utilizza acqua calda a 70 gradi per lavare la spazzola principale, sciogliendo il grasso e lo sporco raccolto in appena due minuti. E in soli 5 minuti la spazzola viene asciugata, grazie a un potente getto d’aria calda che lascia la spazzola soffice e priva di muffe e cattivi odori.

PRIME DAY ⭐️ Acquistate Tineco FLOOR ONE STRETCH S6 su Amazon a 479 euro invece di 599 euro

Informazione Pubblicitaria