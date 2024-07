A novembre dell’anno scorso, Google Search Labs aveva introdotto un’interessante funzionalità “Note“, che consentiva nello specifico di inserire dei veri e propri appunti all’interno delle pagine web e ai risultati di ricerca. Sembra però che questo esperimento stia volgendo al termine e che non vedrà la luce per il pubblico, con la compagnia che ne ha annunciato la sua fine per i prossimi mesi: scopriamo insieme i dettagli.

Note: l’esperimento di Google Search volte al termine

Note in Search Labs è stato fino ad oggi un esperimento a metà tra la sezione forum di Reddit, le note per la collettività del social network X e una sezione commenti in un formato del tutto particolare. Il fine ultimo dell’esperimento consisteva nel fornire la possibilità agli utenti di aggiungere consigli, resoconti delle proprie esperienze e indicazioni utili all’interno dei risultati di ricerca, così da condividerli con il resto della community.

Entrando a far parte di questo nuovo esperimento di Google, l’utente si trovava davanti a sé i bottoni “Aggiungi Note“, “Note” e altri simili, con la possibilità di visualizzare i contenuti condivisi dagli altri utenti. In questo caso si aveva la possibilità di mettere Like, salvare o eventualmente condividere le note presenti all’interno delle pagine di ricerca, potendo tra l’altro attuare una vera e propria revisione e valutazione delle note da parte degli utenti.

I contenuti sono considerati validi all’aggiunta delle note solo nel caso in cui siano conformi alle norme di Google relative allo spam, e l’argomento sia idoneo alla visualizzazione con Note.

Per chi fosse eventualmente interessato a provare questa funzionalità prima della sua chiusura, vi ricordiamo che sarà disponibile fino al termine di luglio. Nel caso in cui abbiate rilasciato alcune Note all’interno del motore di ricerca Google, è possibile scaricarle attraverso l’apposita pagina Google Takeout, entro la fine di agosto. Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti a tal proposito da parte di Google, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi mesi.