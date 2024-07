Claude, il chatbot AI di Anthropic che attualmente rivaleggia con ChatGPT, ora è accessibile tramite app mobile anche dagli utenti Android.

Come la versione per iPhone lanciata un paio di mesi fa, l’app Claude per Android offre la possibilità di ottenere aiuto su qualsiasi cosa grazie all’intelligenza artificiale.

L’app Claude è finalmente disponibile nel Google Play Store

Basta avviare una chat, inviare a Claude una foto, allegare un file e chiedergli qualsiasi cosa, come scrivere una relazione o un riassunto, analizzare grafici e immagini, risolvere problemi complessi, tradurre in tempo reale e molto altro.

Previous Next Fullscreen

L’app permette di accedere gratuitamente alla versione più evoluta di Claude, nota come Sonnet 3.5, la quale offre accesso immediato alla conoscenza su ogni argomento.

Al momento della scrittura l’app Claude by Anthropic è disponibile per Android gratuitamente con acquisti in-app opzionali per passare alla versione Pro a pagamento che include un utilizzo di Claude cinque volte maggiore, l’accesso a modelli aggiuntivi (Claude 3 Opus e Haiku) e altri vantaggi.

A seguire trovate il badge per individuare l’app nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 8.0 o versioni successive.