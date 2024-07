Ogni giorno sono milioni le persone che usano Android nei propri veicoli e ciò avviene sia attraverso Android Auto che sfruttando il sistema operativo integrato nell’unità principale, ossia Android Automotive OS.

E dato che è di fondamentale importanza che i conducenti tengano gli occhi sulla strada, Google impone limiti rigorosi su ciò che le applicazioni possono fare e come si devono comportare quando sono in esecuzione su Android Auto o Android Automotive.

Il colosso di Mountain View di recente ha ampliato i tipi di applicazioni supportate da tali piattaforme e presto su entrambe saranno consentite anche le app di messaggistica (già supportate su Android Auto) e VoIP.

Importanti novità in arrivo per Android Auto e Automotive

Il supporto per le app di messaggistica consentirebbe agli utenti di leggere o rispondere a messaggi importanti dai loro contatti personali o aziendali durante la guida e, per mantenere elevata la sicurezza, l’assistente vocale potrebbe sfruttare la conversione da testo a voce per leggere tutti i messaggi in arrivo, in modo che i conducenti restino concentrati sulla strada.

Allo stesso modo, l’applicazione di messaggistica potrebbe usare l’input vocale per inviare risposte mentre l’utente è alla guida, con la possibilità di usare l’input da tastiera quando il veicolo è parcheggiato.

Per quanto riguarda le app VoIP, il supporto assumerebbe la forma di chiamate solo audio durante la guida e ciò in quanto la maggior parte delle auto non ha una telecamera rivolta verso l’interno.

In occasione di Google I/O 2024 il colosso di Mountain View ha confermato l’imminente arrivo di queste importanti novità (in particolare, lanciando la categoria di app “Comunicazioni”) ma non ha fornito dettagli su come funzioneranno (per esempio, quelle VoIP dovrebbero avere delle UI piuttosto limitate, ciò sia per renderle più stabili che per garantire la semplicità di utilizzo mentre si è alla guida).

Nel corso delle prossime settimane ne sapremo certamente di più.