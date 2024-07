Nella nostra recensione (che potete leggere a questo indirizzo) l’abbiamo definita senza timore di essere smentiti “la miglior lavapavimenti mai prodotta”. Parliamo di Tineco FLOOR ONE S7 Pro, un dispositivo che ancora oggi non teme confronti con i modelli di punta della concorrenza e che in occasione del Prime Day di Amazon, la 48 ore di sconti e promozioni riservata agli iscritti al programma Amazon Prime, è scontata del 21%.

Un’ottima occasione dunque per portarsi a casa questo gioiellino, realizzato dal brand più apprezzato dagli utenti Amazon in Italia in questo mercato, a un prezzo decisamente vantaggioso.

L’offerta del Prime Day

Tineco FLOOR ONE S7 Pro offre il meglio della tecnologia Tineco, a partire da iLoop Smart Sensor, la soluzione che rileva la quantità di sporco sul pavimento e regola di conseguenza potenza di aspirazione, velocità di rotazione e livello dell’acqua, ottimizzando i consumi e massimizzando i risultati.

La spazzola ruota a una velocità di 450 giri al minuto, bagnando continuamente il pavimento per rimuovere anche lo sporco più ostinato e raccogliendo l’acqua sporca. E a differenza di quanto accade con un classico mocio, dove l’acqua sporca finisce per essere riutilizzata per lavare il pavimento, qui il pavimento è lavato sempre con acqua pulita, a cui è possibile aggiungere detergente, con l’acqua raccolta dal pavimento che viene convogliata in un contenitore separato.

Il sistema SmoothPower rende più semplice che mai il lavaggio del pavimento, grazie alla potente trazione effettuata dalle ruote. Basta fatica, vi sembrerà che la lavapavimenti si muova da sola, a voi resterà solo il compito di direzionarla dove volete pulire. Lo schermo LED, posizionato sopra al motore, fornisce numerose indicazioni utili sull’autonomia, la potenza istantanea oltre ad eventuali problemi e offre una guida visuale all’intero processo di pulizia, compreso il lavaggio automatico finale.

Con una autonomia di circa 40 minuti è possibile pulire fino a 300 metri quadri di superficie senza dover ricaricare la batteria interna. La tecnologia proprietaria MHCBS di Tineco rimuove costantemente lo sporco dalla spazzola principale, garantendo un pavimento perfettamente pulito e privo di aloni. La spazzola motorizzata è priva di bordi per cui è assicurata una pulizia perfetta anche lungo i battiscopa e sul perimetro dei mobili, senza che venga lasciata indietro alcuna area sporca.

PRIME DAY ⭐️ Acquistate Tineco FLOOR ONE S7 Pro a 529 euro invece di 719 euro

Informazione Pubblicitaria