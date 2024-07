È di nuovo tempo di Prime Day, l’evento annuale proposto da Amazon e dedicato agli iscritti al programma Amazon Prime. In queste 48 ore saranno decine di migliaia i prodotti in promozione, con sconti decisamente allettanti. Tra questi trovano posto anche le offerte di Oclean, un brand del quale vi abbiamo parlato più volte in queste pagine e leader nel mercato degli spazzolini elettrici.

Sono ben tre i prodotti in offerta speciale in questo evento, su tre differenti fasce di prezzo così da coprire esigenze e budget di una vasta platea di utenti. Vediamo di scoprire insieme la caratteristiche dei prodotti e i prezzi speciali per l’evento.

Oclean Flow TravelGo

Si parte con Oclean Flow TravelGo lo spazzolino pensato per chi viaggia spesso, come lascia intendere il nome. Il suo punto di forza è la batteria da 2.500 mAh, che permette di utilizzarlo per sei mesi (con due utilizzi al giorno)prima di doverlo caricare, con due ricariche potete quindi utilizzarlo per un anno intero, un vero e proprio record. La certificazione IPX7 permette di lavarlo sotto al rubinetto senza problemi, per avere sempre la massima igiene.

Il cuore dello spazzolino è un motore sonico da 76.000 movimenti al minuto, che offre ottime prestazioni e una pulizia profonda, grazie anche alle cinque diverse modalità di pulizia. Troviamo le modalità Mattino e Sera per la pulizia quotidiana, oltre a alla modalità Standard, a quella Withening per lo sbiancamento dei denti e a quella Gentle per chi ha problemi di gengive.

Previous Next Fullscreen

Come tutti gli spazzolini intelligenti Oclean, anche questo Oclean Flow dispone di un timer da due minuti, il tempo di spazzolamento consigliato da tutti i migliori dentisti, con un promemoria ogni 30 secondi per ricordarsi di cambiare area di pulizia.

Decisamente ricca la confezione di vendita che include, oltre allo spazzolino, anche un astuccio per il viaggio, un cavo USB per la ricarica e ben 6 tesatine di ricambio.

PRIME DAY ⭐️ Durante Amazon Prime Day potete acquistare Oclean Flow TravelGo a 39,92 euro invece di 49,90 euro

Oclean X Pro Elite

Decisamente più evoluto è invece Oclean X Pro Elite, che a differenza del modello precedente può contare su un piccolo schermo nel quale visualizzare immediatamente il programma di pulizia selezionato e il risultato della pulizia, con un punteggio e l’indicazione delle aree nelle quali la pulizia non è stata perfetta.

La tecnologia WhisperClean contiene il rumore ad appena 45 decibel, così da rendere estremamente silenziosa la pulizia. Il motore a levitazione magnetica raggiunge le 84.000 vibrazioni al minuti, offrendo una potenza due volte superiore rispetto agli spazzolini ordinari, con una stabilità senza precedenti. Sono disponibili 4 diverse modalità di pulizia (Pulizia, Sensibile, Massaggio e Sbiancamento) con 32 livelli di intensità per adattare la pulizia alle proprie esigenze.

Previous Next Fullscreen

La batteria offre un’autonomia di 35 giorni, calcolati con due pulizie quotidiane e per la ricarica è sufficiente posizionare lo spazzolino sulla base di ricarica. Niente cavi da inserire nello spazzolino, visto che Oclean ha utilizzato una tecnologia wireless per la ricarica, una soluzione migliore anche rispetto alla ricarica magnetica, che prevede la presenza di contatti che alla lunga potrebbero ossidarsi. Decisamente ricca la confezione di vendita, che include lo spazzolino, una custodia da viaggio (che può alloggiare due testine), sette testine, la basetta di ricarica e un supporto magnetico da parete.

PRIME DAY ⭐️ Per il Prime Day di Amazon Oclean X Pro Elite è in offerta a 103,99 euro invece di 129,90 euro

Oclean X ProDigital

Chiudiamo parlandovi di Oclean X Pro Digital, uno dei modelli di punta del brand, dotato di uno schermo touch con il quale selezionare la modalità di pulizia e visualizzare le informazioni (punteggio ed eventuali aree da ripassare). È dotato di certificazione IPX7, così da poterlo lavare senza problemi sotto l’acqua corrente.

Utilizza un motore a levitazione magnetica che raggiunge gli 84.000 movimenti al minuto, con una potenza di pulizia doppia rispetto ad altri spazzolini elettrici. Oltre alle due modalità predefinite (Alba, Tramonto) è possibile creare una modalità personalizzata utilizzando la companion app da installare sul proprio smartphone. In questo modo è possibile regolare la pulizia in base alle proprie esigenze, modificando intensità, tipologia e durata della pulizia.

Molto importante la presenza della funzione “Spazzolamento supplementare”, che si attiva quando la pulizia di alcune aree è insufficiente. Sullo schermo compariranno le aree in cui intervenire e basterà premere il pulsante per avviare la pulizia, con la classica indicazione relativa al cambio di settore. In questo modo non dovrete avviare una nuova pulizia completa, assicurandovi allo stesso tempo di aver pulito correttamente tutta l’arcata dentale.

Previous Next Fullscreen

Dispone di un timer da due minuti con indicazione di cambio zona ogni 30 secondi e visualizzazione del tempo rimanente sullo schermo. Bastano due ore di ricarica, utilizzando l’apposita basetta, per garantirsi un mese di pulizia continua, dato calcolato a fronte di due utilizzi quotidiani.

Anche in questo caso la confezione di vendita è ben curata, con lo spazzolino, una custodia da viaggio per alloggiare due testine, la basetta di ricarica e un supporto da parete. E incluse ci sono anche sei testine, così da avere un’ottima autonomia anche da questo punto di vista.

PRIME DAY ⭐️ In occasione dell’Amazon Prime Day Oclean X Pro Digital è in vendita a 87,92 euro invece di 109,90 euro

Informazione Pubblicitaria