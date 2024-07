Google Foto è uno dei servizi più apprezzati di Google, in quanto è utile non solo come normale galleria fotografica, ma soprattutto come strumento di backup per le foto e i video che l’utente acquisisce.

L’app riceve regolarmente nuove funzionalità e una delle ultime è “La mia settimana”, che in breve è un nuovo modo di condividere i propri ricordi più recenti. Ecco cosa possiamo aspettarci da “My Week”.

Google Foto sta lanciando la raccolta con i momenti salienti della settimana

In pratica “La mia settimana” è un diario fotografico che può essere creato dall’utente e condiviso privatamente oppure con i contatti più stretti, come ad esempio i familiari.

Secondo gli screenshot, l’utente seleziona le foto da includere nella raccolta della settimana e gli utenti che ha invitato vedranno “La mia settimana” direttamente nell’area foto del proprio smartphone.

La funzionalità può tornare utile per creare un promemoria delle foto e dei momenti salienti degli ultimi giorni senza dover necessariamente condividere continuamente nuovi album.

La funzionalità “My Week” si è già manifestata più volte nelle ultime settimane e probabilmente ora sta per arrivare a un numero più ampio di utenti Google Foto.

Con l’arrivo dell’estate Google ha recentemente rinnovato il look della versione Web di Google Foto introducendo più elementi del suo design Material 3.