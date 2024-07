Il giorno che tanti appassionati appartenenti alla community del colosso coreano stavano aspettando è finalmente arrivato, nella giornata odierna Samsung svelerà al mondo i suoi nuovi dispositivi, dagli smartphone pieghevoli, agli smartwatch, fino al primo anello intelligente.

Per quanto riguarda gli orologi, abbiamo già avuto modo di vedere diverse indiscrezioni riguardanti Galaxy Watch7 e Galaxy Watch7 Ultra, come la possibile presenza del nuovo Samsung BioActive Sensor, il probabile processore che animerà gli orologi, oltre a tutta una serie di informazioni generali quali specifiche, prezzi e funzioni software.

Nelle ultime ore però, sembra che una nuova funzionalità che tutti pensavano avrebbe fatto il suo debutto con i nuovi smartwatch di Samsung, sia stata già resa disponibile per i modelli attualmente in commercio; vediamo di cosa si tratta.

Alcuni smartwatch Samsung iniziano a ricevere la funzione di rilevamento delle apnee notturne

Oggi parliamo di una funzionalità software che, rispetto ad altre, non è stata al centro di particolari fughe di notizie: le prime indiscrezioni in merito alla possibilità per gli smartwatch Samsung di vantare la rilevazione dell’apnea notturna risalgono al mese di ottobre dello scorso anno, a febbraio poi è stata la stessa azienda ad annunciare di aver ricevuto l’approvazione necessaria da parte della FDA statunitense; da lì in poi non abbiamo avuto più notizie.

Tuttavia nelle ultime ore, un utente ha pubblicato alcuni screenshot su Reddit che ci mostrano come la funzione Sleep Apnea sia disponibile per gli utenti iscritti al programma Beta One UI Watch 6 sugli smartwatch Samsung delle vecchie generazioni, ovvero Galaxy Watch4, Galaxy Watch5 e Galaxy Watch6.

La nuova funzione è apparsa dopo un aggiornamento dell’app Samsung Health Monitor e risulta compatibile con Wear OS 5 e One UI Watch 6, per i dispositivi indossabili dell’azienda da Galaxy Watch4 in poi; il software necessita di almeno due notti per rilevare eventuali segnali di apnea notturna sul Galaxy Watch, in seguito terrà traccia di quante “diminuzioni relative di ossigeno nel sangue” l’utente ha ogni notte. Questa misurazione può determinare l’entità di eventuali apnee notturne dell’utente, classificandole da moderate a distruttive.

Considerando il requisito della One UI Watch 6, è lecito presumere che (tralasciando la versione Beta) la nuova funzionalità possa fare il suo debutto nella giornata odierna insieme ai nuovi smartwatch di Samsung, bisognerà in seguito attendere qualche tempo prima che essa venga resa disponibile in forma stabile anche sui dispositivi delle generazioni precedenti.