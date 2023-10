Samsung ha annunciato nelle scorse ore che la nuova funzionalità per l’apnea notturna dell’app Samsung Health Monitor è stata approvata dal Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) della Corea del Sud e ciò significa che potrà essere implementata negli smartwatch della serie Samsung Galaxy Watch commercializzati nel Paese asiatico.

Stando ai progetti di Samsung, tale nuova funzionalità dovrebbe essere in grado di consentire agli utenti di individuare i sintomi dell’apnea ostruttiva notturna nelle fasi iniziali, che spesso non vengono diagnosticati né trattati.

Una nuova utile funzione per i Samsung Galaxy Watch

Grande soddisfazione è stata espressa da Hon Pak, Vice President and Head of Digital Health Team, MX Business di Samsung Electronics, che ci ha tenuto a sottolineare che il colosso coreano continua a fornire tecnologie avanzate per i dispositivi indossabili della serie Galaxy che siano in grado di aiutare sempre più persone a tenere sotto controllo il proprio stato di salute.

E con questa nuova funzionalità di apnea notturna per la serie Samsung Galaxy Watch gli utenti potranno fare affidamento su uno strumento che, a dire del produttore, è molto semplice e proattivo, capace di riconoscere questo disturbo nelle sue fasi più precoci, prima che la situazione inizi a peggiorare.

Sfruttando il sensore BioActive di Samsung Galaxy Watch, la funzione di apnea notturna monitora i livelli di ossigeno nel sangue durante il sonno e identifica l’apnea ostruttiva notturna da moderata a grave, analizzando come i valori di ossigeno nel sangue rilevati cambino, stimando quindi l’indice di apnea-ipopnea (AHI).

Agli utenti viene semplicemente richiesto di monitorare il proprio sonno due volte, ogni volta per più di 4 ore, nell’arco di 10 giorni per valutare se presentano questi sintomi.

In Corea del Sud questa nuova funzione sarà implementata negli smartwatch della serie Samsung Galaxy Watch all’inizio del prossimo anno.

