Dall’India arriva la notizia del lancio di Redmi 13 5G, nuovo smartphone di fascia media del produttore asiatico pensato per chi è alla ricerca di un dispositivo capace di garantire agli utenti la possibilità di svolgere senza preoccupazioni le normali attività della vita di tutti i giorni.

Basta un rapido sguardo alla sua scheda tecnica per rendersi conto che non vi sono “colpi di scena” ma una dotazione nel complesso ponderata, che ha tra i suoi principali punti di forza il display LCD da 6,79 pollici con refresh rate a 120 Hz, 8 GB di RAM e una batteria da 5.030 mAh.

Le principali caratteristiche di Redmi 13 5G

Questa è la dotazione tecnica del nuovo smartphone di Redmi:

display LCD da 6,79 pollici con risoluzione Full HD+ (2.460 x 1.080 pixel), refresh rate adattivo a 120 Hz, 91% screen-to-body ratio, luminosità di picco di 550 nit, protezione Corning Gorilla Glass 3

processore Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 AE (4nm) con GPU Adreno 613

6 GB / 8 GB di RAM LPDDR4X

128 GB (UFS 2.2) di memoria di archiviazione con possibilità di espansione fino a 1 TB via microSD

fotocamera frontale da 13 megapixel (f/2.0)

doppia fotocamera posteriore con sensore primario Samsung ISOCELL HM6 da 108 megapixel (1/1,67″, f/1.75) e sensore macro da 2 megapixel (f/2.4)

connettività 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, USB Type-C

Hybrid Dual SIM (nano + nano / microSD)

sensore laterale per il riconoscimento delle impronte digitali

ingresso jack audio da 3,5 mm

batteria da 5.030 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 33 W)

scocca restistente a polvere e schizzi (IP53)

Android 14 con HyperOS

dimensioni: 168,6 × 76,28 × 8,17 mm

peso: 199 grammi

In India Redmi 13 5G sarà disponibile a partire da venerdì in tre colorazioni (Black Diamond, Hawaiian Blue e Moonstone Silver) ad un prezzo pari al cambio a circa 155 euro per la versione 6/128 GB e circa 170 euro per la versione 8/128 GB.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore per quanto riguarda la disponibilità nei mercati europei.