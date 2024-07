“Ottieni tutte le informazioni e gli strumenti di sicurezza di cui hai bisogno quando qualcuno che non conosci ti aggiunge a un gruppo”. Con queste parole il profilo X di WhatsApp ha annunciato la nuova funzione che semplifica l’identificazione delle chat di gruppo sospette così da poterle abbandonare rapidamente.

La sicurezza all’interno dei gruppi WhatsApp

Sempre più spesso capita di ricevere messaggi sospetti o essere aggiunti all’interno di chat di gruppo da persone che non si conoscono e il cui numero non è salvato nella nostra rubrica. Ora WhatsApp, per proteggere gli utenti dallo spam e dalle truffe condotte tramite messaggi nelle chat di gruppo, ha introdotto una sorta di scheda che campeggia in cima alla chat. All’interno di questa scheda ci sono le informazioni su chi ha creato il gruppo, quando è stato creato, l’eventuale descrizione e se la persona che lo ha creato è presente nell’elenco dei contatti di WhatsApp di uno dei membri del gruppo. Subito sotto c’è il collegamento rapido per abbandonare la chat di gruppo oltre a un tasto che mostra ulteriori informazioni sugli strumenti di sicurezza presenti in WhatsApp.

get all the info—and safety tools—you need when you’re added to a group by someone you don’t know pic.twitter.com/0CoPnjIynG — WhatsApp (@WhatsApp) July 9, 2024

La nuova funzionalità estende alle chat di gruppo quanto già avviene nelle chat private quando si riceve un messaggio da una persona il cui contatto non è presente nella nostra rubrica. Entro le prossime settimane si completerà il rilascio a livello globale di questa nuova funzionalità così che tutti possano usufruire di questo ulteriore strumento di sicurezza per consentire a chi usa WhatsApp di stare lontano da truffe e altre attività sospette.