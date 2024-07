L’enorme popolarità di WhatsApp rende questo servizio di messaggistica istantanea multipiattaforma quello che spesso viene scelto dai truffatori per trovare nuove “vittime” e in questi giorni è arrivato l’ennesimo esempio con un’altra truffa a cui fare attenzione.

Sono già tanti gli utenti che hanno ricevuto il messaggio del “Gruppo fortunato su Instagram“, così com’è stata ribattezzata questa nuova truffa che, a quanto pare, ha già mietuto numerose vittime.

Come difendersi dalla truffa su WhatsApp del Gruppo fortunato su Instagram

Tutto inizia con un messaggio ricevuto dalla potenziale vittima con il quale le viene prospettata la possibilità di guadagnare ingenti quantità di denaro facendo pochissima fatica: “In base ai requisti, i partecipanti possono ricevere premi giornalieri che vanno da 60 a 300 euro se completano il requisiti”.

Già da questo messaggio, tuttavia, dovrebbe scattare un primo campanello d’allarme, in quanto sono presenti degli errori e delle ripetizioni, così come spesso accade quando ci si trova davanti ad una truffa.

Se la vittima “cade nel tranello”, viene invitata a compiere attività molto semplici, come guardare video e seguire determinati account Instagram, ricevendo dei piccoli premi in danaro, cosa che serve ai truffatori per instaurare un rapporto di fiducia.

Ed è a questo punto che la vittima viene invitata a passare su Telegram, selezionare “link esclusivi” e condividere i propri dati bancari (il tutto per il tramite di appositi bot), cosa che dà libero accesso ai truffatori per completare il raggiro e provare a svuotare il conto corrente del malcapitato di turno.

Il consiglio in tutti i casi in cui si dovessero ricevere messaggi “strani” da numeri sconosciuti su WhatsApp è sempre quello di prestare molta attenzione, segnalandoli sia al team del servizio di messaggistica istantanea che alla Polizia Postale.