Manca esattamente una settimana all’inizio del Prime Day, l’evento di 48 ore che permette a tutti gli iscritti al programma di Amazon di ottenere i migliori risparmi dell’anno, e qualche brand gioca d’anticipo, con sconti decisamente importanti. È il caso di SwitchBot, brand specializzato nella smart home, con una particolare attenzione al retrofitting, che permette di rendere smart anche prodotti che non lo sono.

A partire da oggi infatti è possibile ottenere le offerte che saranno disponibili in occasione del Prime Day, con una sola differenza: se il 16 e 17 luglio i prezzi saranno quelli indicati, fino al 15 luglio dovrete combinare gli eventuali coupon presenti nella pagina con il codice sconto aggiuntivo che trovate indicarto in ogni offerta. In questo modo potrete raggiungere un risparmio massimo del 40%.

SwitchBot S10

Partiamo con il robot aspirapolvere, dotato di potenza di aspirazione di 6.500 Pa e mocio rotante per lavare i pavimenti. Dispone della tecnologia RinseSync che si occupa di tenere sempre puliti i moci durante il lavaggio del pavimento, evitando di trascinare lo sporco per la casa a tutto vantaggio della pulizia finale.

È completo di base di svuotamento della polvere, raccolta di acqua sporca dopo il lavaggio dei panni e riempimento di acqua pulita. Si occupa inoltre di asciugare i moci dopo l’uso, così da ridurre la formazione di muffe e batteri. Incluso nella confezione anche il kit per collegare il sistema allo scarico e a un rubinetto dell’acqua, per non doversi preoccupare di riempire e vuotare i contenitori.

Offerta Prime Day: Il prezzo di listino è di 1.099 euro ma utilizzando il coupon presente nella pagina Amazon e il codice sconto 5OFFYCPDSB, potete pagarlo solo 799,99 euro. Il 16 e 17 luglio non sarà necessario utilizzare alcun codice per ottenere questo prezzo. Acquista SwitchBot S10 su Amazon

SwitchBot Lock Pro

Dedicata al retrofitting invece la seconda promozione, SwitchBot Lock Pro, proposta nel bundle che include, oltre alla serratura, anche il tastierino e l’Hub Mini con supporto a Matter. Compatibile con la maggior parte delle serrature europee, Lock Pro permette di aprire e chiudere la porta senza dover utilizzare la chiave.

Oltre al controllo con lo smartphone, potete utilizzare il tastierino per aprire la porta con un codice (anche temporaneo), il lettore di impronte digitali e una scheda NFC. È compatibile con i principali ecosistemi della smart home e si controlla anche coi comandi vocali. Non servono fori sulla porta o particolari competenze per l’installazione e la configurazione. Maggiori dettagli nella nostra recensione completa.

Offerta Prime Day: In occasione del Prime Day potete acquistare SwitchBot Lock Pro a 177,99 euro invece di 239,99 euro, in bundle con il tastierino e l’hub Matter. Fino al 15 luglio dovrete usare il coupon presente nella pagina e aggiungere il codice 5OFFYCPDSB.

SwitchBot Universal Remote

Se avete una grande quantità di telecomandi in casa, soprattutto legati a condizionatori, ventilatori e altri dispositivi controllati a infrarossi, SwitchBot Universal Remote è la soluzione ideale per voi. Necessita di uno degli hub del produttore e può controllare anche numerosi dispositivi SwitchBot.

Grazie al supporto a Matter potete controllare anche una grande quantità di dispositivi che supportano tale tecnologia.

Offerta Prime Day: Potete acquistare SwitchBot Universal Remote sullo store ufficiale dal 9 al 15 luglio a 48,99 euro invece di 69,99 euro utilizzando il coupon presente nella pagina e il codice 5OFFYCPDSB. Il 16 e 17 luglio potete ottenere lo stesso prezzo semplicemente usando il codice sconto nella pagina.

SwitchBot Curtain 3

Disponibile in tre diverse versioni, per binari a “I” e “U” e per le classiche tende a bastone, siamo di fronte a un altro dispositivo retro fitting, perfetto per automatizzare apertura e chiusura delle tende di casa. Può gestire tende del peso massimo di 15 Kg ed è compatibile anche con Alexa, Google Home e Siri.

L’installazione è semplicissima e grazie al sensore di luminosità può gestire i movimenti in modo automatico. È possibile aggiungere un pannello solare per evitare di ricaricarlo, anche se l’autonomia è comunque ottima.

Offerta Prime Day: Potete acquistare SwitchBot su Amazon a 62,99 euro invece di 89,99 con il coupon nella pagina e il codice sconto 5OFFYCPDSB.

SwitchBot Mini Robot K10+

Siamo abituati a robot aspirapolvere di grandi dimensioni ma per chi ha ambienti molto piccoli (una lavanderia, uno stanzino) o vive in un appartamento ristretto, SwitchBot K10+ (qui la nostra recensione) può essere la soluzione perfetta. Può raggiungere spazi inaccessibili per altri dispositivi e con la sua base di svuotamento è autonomo nelle pulizie.

Offerta Prime Day: Potete acquistare SwitchBot K10+ su Amazon a 299,99 euro invece di 399,99 euro con il coupon nella pagina e il codice 5OFFYCPDSB.

Offerte per categoria

Informazione Pubblicitaria