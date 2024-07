Samsung è tra gli sponsor ufficiali delle Olimpiadi di Parigi 2024 e in questi giorni sta portando avanti una campagna promozionale chiamata Voices of Galaxy e dedicata in particolare alle carriere degli atleti.

Ebbene, nell’ultimo video di questa serie, dedicato alla mezzofondista olandese Sifan Hassan, il colosso coreano mostra anche uno dei suoi nuovi dispositivi più attesi: stiamo parlando di Samsung Galaxy Ring.

Samsung Galaxy Ring si mostra in un video ufficiale

Samsung ha iniziato a parlare di Galaxy Ring a gennaio, in occasione della presentazione della serie Samsung Galaxy S24 e il mese successivo, al Mobile World Congress di Barcellona, ha mostrato un primo modello di design.

La prossima settimana dovrebbe arrivare finalmente il momento del suo lancio ufficiale, in occasione dell’evento di presentazione degli smartphone pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6 e una sorta di conferma arriva dal video di cui vi stiamo parlando, nel quale l’anello smart viene mostrato al dito dell’atleta olandese.

Stando a quanto è possibile apprendere dal filmato, il design di Samsung Galaxy Ring non sembra essere cambiato rispetto a quello del modello già mostrato dal colosso coreano, che dovrebbe venderlo in tre colorazioni (oro, argento e nera).

Ecco il video in questione (se desiderate vedere direttamente l’anello, andate a 1 minuto e 14 secondi), nel quale viene mostrato anche Samsung Galaxy Z Flip6:

Ricordiamo che Samsung Galaxy Ring è un dispositivo dedicato a chi desidera tenere costantemente sotto controllo alcune importanti metriche relative alla salute e nelle ultime settimane è emerso che le informazioni che è in grado di raccogliere si integreranno con la piattaforma Samsung Health.

Per quanto riguarda prezzo e disponibilità, in attesa di informazioni ufficiali da parte del produttore, le ultime voci sostengono che l’anello smart potrebbe sbarcare in Europa già entro la fine di questo mese, con un prezzo che in Francia potrebbe essere di 449 euro. Staremo a vedere.