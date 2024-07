In attesa del Samsung Galaxy Unpacked del 10 luglio, vi sveliamo alcune anticipazioni sul Galaxy Ring, il quale potrebbe essere presentato molto probabilmente durante l’evento insieme al Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6. Questo dispositivo, per come sviluppato, potrebbe veramente cambiare il panorama dei fitness tracker. Samsung ha già mostrato il design dell’anello e attraverso vari leak abbiamo avuto un’idea delle sue funzioni. Grazie a un APK teardown, una tecnica che permette di analizzare il codice sorgente delle app per cercare di scovare nuove funzionalità, possiamo darvi un primo sguardo ad alcune delle caratteristiche che il Galaxy Ring abiliterà all’interno dell’app Samsung Health.

Galaxy Ring: alcune funzioni scovate grazie ad un apk teardown

Grazie all’APK teardown sono state attivate, nell’ultima versione dell’app Samsung Health, diverse funzionalità di salute specifiche di Galaxy Ring. Per cominciare, gli utenti potranno utilizzare l’anello per misurare battito cardiaco e stress; ecco come apparirà all’interno dell’app:

Il Samsung Galaxy Ring potrà essere utilizzato anche per misurare sia la temperatura della pelle che prevedere i cicli mestruali. Sarà anche possibile utilizzare il Galaxy Ring per monitorare il sonno, incluso il rilevamento della respirazione notturna pesante, ma sarà necessario avere il telefono con se, proprio come avviene con il Galaxy Watch.

Monitorare il russare durante il sonno, con l’app Samsung Health, richiede che il telefono sia vicino ed in carica in modo da permettergli di registrare l’audio. In questo modo si otterranno registrazioni audio con i timestamp dei russi e della respirazione, anche se in questo caso il Samsung Galaxy Watch ha un ruolo meno rilevante. Detto ciò, presumiamo che il Galaxy Ring funzionerà in modo molto simile al Galaxy Watch.