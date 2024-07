Chi acquista uno smartphone o un tablet di Samsung spesso lo fa anche per il supporto software che il team di sviluppatori del colosso coreano è in grado di garantire e che si traduce in aggiornamenti rilasciati con costanza e funzionalità esclusive.

Un esempio a tal proposito è rappresentato da Galaxy AI, pacchetto di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale introdotto con la serie Samsung Galaxy S24 e poi esteso anche a precedenti modelli di fascia alta dell’azienda.

Il pacchetto Samsung Galaxy AI gratis ancora per tanto

In occasione della presentazione della sua suite di funzioni IA, Samsung ha precisato che sarebbero state gratuite solo fino ad un certo periodo, facendo intendere che successivamente per almeno una parte di esse avrebbe richiesto il pagamento di un canone, un po’ come avviene per i pacchetti di servizi aggiuntivi.

Nelle scorse ore il produttore ha annunciato l’apertura di sette Galaxy Experience Spaces in altrettante importanti città (Parigi, Berlino, New York, Dubai, Jakarta, Seul e Tokyo), location nelle quali gli utenti avranno la possibilità di provare le funzionalità Galaxy AI usufruendo di un’esperienza immersiva.

Ebbene, nelle note del comunicato stampa viene ribadito che le funzionalità del pacchetto Galaxy AI saranno disponibili gratuitamente fino alla fine del prossimo anno (“Galaxy AI features will be provided for free until the end of 2025 on supported Samsung Galaxy devices“).

In sostanza, a partire dal 2026 Samsung potrebbe richiedere un abbonamento a chi desidera continuare ad usare funzioni come Circle to Search, Photo Assist, Chat Assist, Interpreter e le altre che verranno introdotte nel corso dei prossimi mesi.

Alcune novità dovrebbero arrivare già fra qualche giorno con Samsung Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6 e non ci resta altro da fare che avere un po’ di pazienza per scoprire quali novità il colosso coreano ha in serbo per noi.