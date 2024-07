Mentre siamo in attesa di conoscere ufficialmente CMF Phone 1, spuntano su Amazon un paio di proposte interessanti per Nothing Phone (2), lo smartphone di punta del produttore londinese. Quest’ultimo è disponibile in offerta sul sito nelle versioni da 12-256 GB e da 12-512 GB.

Nothing Phone (2) in offerta a ottimi prezzi su Amazon

Nothing Phone (2) non è il più recente modello del brand (vista l’uscita di Nothing Phone (2a) sulla fascia media), ma è sicuramente quello di punta. Offre il caratteristico design semi trasparente che mette in mostra alcuni elementi e l’interfaccia Glyph, aggiornata rispetto alla prima generazione, ma anche specifiche tecniche che provano a tentare gli utenti alla ricerca di uno smartphone dal buon rapporto qualità-prezzo.

A bordo troviamo un ampio display OLED LTPO da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate da 1 a 120 Hz e lettore d’impronte digitali integrato, e il SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, affiancato da 8 o 12 GB di RAM e da 128, 256 o 512 GB di memoria interna. A livello fotografico trovano spazio tre sensori in tutto: sul retro c’è una doppia fotocamera con sensore principale da 50 MP e ultra-grandangolare da 50 MP, mentre la fotocamera anteriore è da 32 MP.

Non mancano 5G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS e porta USB Type-C. La batteria di Nothing Phone (2) è da 4700 mAh ed è compatibile con la ricarica rapida cablata da 45 W, con la ricarica wireless Qi a 15 W e con la ricarica inversa da 5 W. Lo smartphone è uscito con Android 13, ma ha ricevuto Android 14 e Nothing OS 2.5 lo scorso dicembre; il supporto promesso prevede almeno altri due major update di Android e un totale di quattro anni di patch di sicurezza.

Nothing Phone (2) ha esordito circa un anno fa, ma il successore Nothing Phone (3) non è previsto prima del 2025. Il prezzo di listino consigliato è di 679 euro (8-128 GB), 729 euro (12-256 GB) o 849 euro (12-512 GB), ma in queste ore le due versioni più “capienti” sono disponibili in offerta su Amazon: bastano 529 euro per la versione 12-256 GB o 599 euro quella da 12-512 GB, ma le scorte della prima stanno per esaurirsi. Se siete interessati, potete seguire uno dei link qui in basso:

Acquista Nothing Phone (2) Grigio in offerta (12-256 GB)

Acquista Nothing Phone (2) Bianco in offerta (12-256 GB)

Acquista Nothing Phone (2) Grigio in offerta (12-512 GB)

Acquista Nothing Phone (2) Bianco in offerta (12-512 GB)