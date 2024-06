Nothing ha confermato a inizio mese il lancio di un nuovo smartphone Android con il marchio CMF, anche se non ha diffuso indicazioni precise sulla data del debutto. In queste settimane sono spuntate diverse indiscrezioni su CMF Phone (1), ma nelle ultime ore sono saltate fuori quelle che dovrebbero essere le specifiche tecniche chiave del dispositivo e persino il presunto prezzo di lancio: andiamo a scoprire tutto insieme.

CMF Phone (1) sta arrivando: ecco presunte specifiche e prezzi di lancio

Come forse saprete, CMF è il brand di fascia economica di Nothing, giovane azienda tech con sede a Londra fondata da Carl Pei. In base a quanto abbiamo visto finora e a quanto stiamo per scoprire, CMF Phone (1) sarà in effetti una sorta di versione più economica di Nothing Phone (2a), uno smartphone lanciato lo scorso marzo. Il leaker Yogesh Brar ha diffuso su X quelle che dovrebbero essere le specifiche tecniche chiave di CMF Phone (1), in linea ma non identiche a quelle trapelate il mese scorso.

Il nuovo smartphone del brand economico di Nothing dovrebbe offrire uno schermo AMOLED da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz e lettore d’impronte digitali integrato, e dovrebbe essere “mosso” dal SoC MediaTek Dimensity 7300; al fianco di quest’ultimo sono previsti 128 GB di memoria interna (espandibili con microSD fino a 2 TB) e 6 o 8 GB di RAM, a seconda della versione.

Non abbiamo tutti i dettagli sul comparto fotografico, ma in base a quanto riportato CMF Phone (1) dovrebbe disporre di una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e sensore per la profondità di campo, e di una fotocamera anteriore da 16 MP. Trapelata anche la capacità della batteria: a bordo dovrebbero esserci 5000 mAh, con supporto alla ricarica rapida cablata da 33 W. Il tutto sarà gestito da Android 14 e naturalmente da Nothing OS.

Sappiamo già che il primo smartphone del brand non potrà contare sui LED dell’interfaccia Glyph, probabilmente per una questione di costi, ma è interessante la presenza del chipset Dimensity 7300. Come anticipato, il leaker ha poi diffuso quelli che dovrebbero essere i prezzi di lancio di CMF Phone (1), perlomeno quelli per il mercato indiano: 15.999 rupie (circa 180 euro) per la versione 6-128 GB e 17.999 rupie (circa 202 euro) per quella da 8-128 GB. Si tratta di cifre definite come “scontate”, e dunque riferite a presunte offerte di lancio: il prezzo consigliato potrebbe dunque essere superiore, soprattutto in Europa.

Non dovrebbe ormai mancare molto alla presentazione ufficiale di CMF Phone (1): le previsioni puntano sul mese di luglio. Cosa vi aspettate dal nuovo smartphone del brand economico? Siete soddisfatti di quanto trapelato finora?

In copertina Nothing Phone (2a)