Capita, spesso e volentieri, di avere a che fare con traumi o urti accidentali che possono compromettere in maniera irreversibile i nostri smartphone, soprattutto per quanto riguarda la scocca esterna. Google Pixel 8A non fa di certo eccezione a questa evenienza, ma fortunatamente iFixit ha la soluzione perfetta in questo caso: scopriamola insieme.

iFixit: la soluzione fai da te ai tuoi problemi

All’interno del portale iFixit è infatti possibile trovare tutte le componenti originali di Google Pixel 8A: in questo modo si ha quindi la possibilità di riparare completamente in autonomia il proprio smartphone, senza ricorrere necessariamente all’ausilio di negozi di telefonia, e risparmiando decine e decine di euro.

Partiamo prima di tutto dalla cover posteriore di Google Pixel 8A, che rappresenta senz’ombra di dubbio una delle zone maggiormente esposte a ipotetici urti, disponibile a soli 39.95 euro. La cover posteriore è disponibile rispettivamente nelle colorazioni Light Emerald, Light Porcelain e Dark Sky.

Nel caso in cui si verifichino invece guasti alla batteria, è possibile acquistare la batteria originale di Google Pixel 8A, compresa all’interno di un kit di riparazione venduto al prezzo di 39.95 euro, che comprende anche il set di adesivi, tamponi imbevuti di alcol per la pulizia della zona circostante e tutto il necessario per portare efficacemente a termine la procedura di sostituzione.

Il comparto fotocamere è un’altra delle zone maggiormente esposte agli incidenti: in questo caso iFixit mette a disposizione il vano per la fotocamera posteriore di Google Pixel 8A a 3.95 euro, consentendo di sostituirlo facilmente.

Nel caso in cui riscontriate problemi di focus con la fotocamera anteriore, è possibile sostituirla integralmente grazie all’apposito kit di riparazione, disponibile a 36.95 euro. È inoltre possibile acquistare solo ed esclusivamente i componenti del sensore della fotocamera, ad un prezzo di 29.95 euro.

Per queste e altre componenti originali di Google Pixel 8A vi rimandiamo infine alla pagina riepilogativa di iFixit. Vi ricordiamo infine che le spese di spedizione sono completamente gratuite nel caso in cui l’ordine complessivo superi i 65 euro.