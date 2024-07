Una volta si chiamava solo S Health, nel lontano 2012, poi nel corso del tempo il colosso coreano l’ha ribattezzata Samsung Health: si tratta di un’applicazione che offre varie funzionalità per aiutare nella gestione della salute, consente di registrare automaticamente o manualmente varie attività, cercando di favorire uno stile di vita più sano.

Nel corso del tempo l’azienda ha costantemente aggiornato il software in questione, andando ad implementare miglioramenti e nuove funzionalità, negli ultimi mesi per esempio abbiamo visto come l’app abbia ricevuto l’introduzione dell’algoritmo di Natural Cycle dedicato al rilevamento e monitoraggio del ciclo mestruale femminile, come sia stata aggiunta una nuova funzionalità per il monitoraggio dei farmaci (con la possibilità di impostare avvisi e promemoria), come il software abbia abbracciato l’intelligenza artificiale con 2 nuove funzioni, o ancora come Samsung abbia introdotto la possibilità di confrontarsi con i risultati delle precedenti attività.

Nelle ultime ore è emersa una novità relativa a Samsung Health, non si tratta di una nuova funzione, ma di qualcosa che non farà felici i possessori di uno smartphone datato.

Samsung Health interrompe il supporto per Android 9 e versioni precedenti

Nell’ultima versione di Samsung Health (v6.27) è stata individuata una novità per quel che concerne le versioni di Android supportate dal software, una schermata dell’app infatti propone all’utente il seguente messaggio:

[Avviso] Samsung Health non supporterà più Android OS 8.0, OS 9.0 19/06/2024 Gentile utente Samsung Health, Tieni presente che dal 24/06/2024, Samsung Health (v6.27) non sarà più disponibile su Android OS 9.0 o versioni precedenti. Apprezziamo la tua comprensione e ti consigliamo vivamente di aggiornare la versione del tuo sistema operativo a Android OS 10.0 o versione successiva. Puoi comunque utilizzare Samsung Health, senza aggiornare il sistema operativo Android, ma potrai utilizzare solo servizi e funzionalità limitati senza ulteriore supporto. Inoltre, esegui regolarmente il backup dei tuoi dati per prevenire eventuali perdite di dati.

A partire dal 24 giugno scorso dunque, Samsung Health non supporta più Android 9 e le versioni precedenti del sistema operativo mobile, l’azienda consiglia agli utenti interessati di aggiornare il proprio dispositivo, ma sappiamo bene come questa operazione sia impossibile da svolgere se lo smartphone interessato ha terminato il proprio ciclo vitale per quel che riguarda il supporto software del produttore.

Ad ogni modo, oltre alla possibilità di valutare l’acquisto di un nuovo dispositivo più recente, gli utenti che stanno ancora utilizzando Samsung Health su un vecchio smartphone potranno continuare ad usufruire del software in questione, rinunciando però a tutte le nuove funzionalità che verranno introdotte in futuro, accontentandosi sostanzialmente di una versione castrata dell’app.