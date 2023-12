Le funzionalità relative alla salute e al monitoraggio delle condizioni fisiche degli utenti sono sempre più importanti nel settore mobile e Samsung rientra senza dubbio nel gruppo di aziende che da tempo hanno deciso di migliorare questo settore.

Di recente il colosso coreano ha aggiunto una nuova funzionalità di monitoraggio dei farmaci per la sua app Samsung Health e, stando alle previsioni, nel corso di questa settimana dovrebbe essere lanciata negli Stati Uniti con un aggiornamento dell’applicazione.

Una nuova comoda funzione in arrivo su Samsung Health

Usando la nuova funzionalità, gli utenti avranno la possibilità di impostare avvisi per ricordarsi quando devono assumere dei farmaci e fare affidamento su appositi promemoria per quando devono richiedere delle prescrizioni mediche.

Nel momento in cui si inserisce un nuovo farmaco nell’applicazione, l’utente ha la possibilità di registrare la forma e il colore della pillola, le informazioni sul dosaggio prescritto e l’orario previsto per la sua assunzione.

L’app, inoltre, fornirà agli utenti una panoramica sull’uso di ogni farmaco e sui possibili effetti collaterali, comprese le avvertenze sulle potenziali controindicazioni. Il colosso coreano precisa che le informazioni trovate all’interno di Samsung Health sono supportate da contenuti basati sui dati concessi in licenza da Elsevier, una casa editrice specializzata in contenuti medici.

Per iniziare a utilizzare il nuovo strumento di monitoraggio dei farmaci nel momento in cui sarà lanciato dal colosso coreano sarà necessario uno smartphone con almeno Android 8.0 e la versione 6.26 (o una release successiva) dell’applicazione Samsung Health. Inoltre il colosso coreano precisa che la disponibilità della funzionalità potrebbe variare anche in base al dispositivo.

Potete scaricare le ultime versioni disponibili di Samsung Health da APK Mirror (potete trovare la pagina dedicata seguendo link) oppure dal Google Play Store sfruttando il seguente badge:

